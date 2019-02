1. Det spøker i Spektrum

Det svenske metalbandet Ghost platedebuterte i 2010, og deres nyeste album Prequelle har fått gode kritikker, blant annet i Aftenposten. Regn med storslått, småokkult arenarock i Spektrum. Etter endt konsert i Oslo Spektrum fortsetter festen på John Dee med DJ-teamet Oslo Rock Dealers.

Hvor: Oslo Spektrum, etterfest på John Dee

Når: Torsdag, konsert kl. 19, etterfest kl. 22.30

2. Bli popstjerne i vinterferien

Rolf Øhman

MGPjr og Popsenteret inviterer barn og barnefamilier til vinterferiemoro. Til låten «Sterkere sammen» får alle deltagerne utfolde seg med sang og bevegelser, løse oppgaver i Popsenterets utstilling, og ikke minst delta i et sceneshow med spennende effekter.

MGPjr-artisten Indiana kommer på besøk torsdag til søndag, mens Fredrik er på plass søndag. Både før og etter showet kan du boltre deg i museet, spille instrumenter og synge i studio – det er gratis inngang til Popsenteret med i billettprisen.

Hvor: Popsenteret, Schouskvartalet, Trondheimsv. 2

Når: Hver dag kl. 14

3. Syvdobbelt magisk

Handout

Syv tryllekunstnere/illusjonister inntar Fornebu fredag og lørdag. Millioner av mennesker over hele verden har fått oppleve Luis De Matos («The Master Magician»), James More («The Deceptionist»), Enzo («The Unforgettable»), Andrew Basso («The Escapologist»), Yu Ho-Jin («The Manipulator»), Kevin James («The Inventor») og Sos & Victoria («The Transformationists»), som lover forbløffende illusjoner, levitering, tankelesning og forsvinningsnumre.

Showet passer for hele familien.

Hvor: Telenor Arena

Når: Fredag kl. 20 og lørdag kl. 15.30 og 20

4. Flere magiske møter

MagicClub Oslo byr på scenemagikere fra inn- og utland. På kveldens program står Magic Puzzles som du og vennene dine kan bryne IQ’en på, deretter burlesque-inspirert jazzdans før tryllemester Davido introduserer kveldens utvalgte magikere. De går rundt ved bordene og underholder med utrolige triks på nært hold. Kvelden avsluttes med magishow på scenen.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 19

5. Doomjazz? Stonerswing? Hva i all verden?

Promo

Hedvig Mollestad Trio henter inspirasjon fra blant annet Black Sabbath og Jimi Hendrix til John Coltrane, samtidsjazz og metal. Resultatet er en kompromissløs miks av jazz og rock, eller skal man kalle det stonerswing? Doomjazz? Lytt selv og finn ut.

Hvor: Vulkan

Når: Fredag kl. 20

6. Harr, harr med artig-Carr

Brad Barket / TT NYHETSBYRÅN

Jimmy Carr har samlet et utvalg av sine aller beste vitser sammen med helt nytt materiale til humorforestillingen The Best of Ultimate Gold Greatest Hits World Tour. Carr har vært på standup-scenen i femten år. På den tiden har han gjort ni utsolgte turneer, og spilt nesten to tusen forestillinger for over to millioner mennesker på fire kontinenter. Showet kl. 18 er utsolgt, men det er satt opp ekstrashow kl. 21.15.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 18 og 21.15

7. Frodig barokk

Lørdag presenterer Oslo kammerorkester Sara Övinge. Hun begynte å spille fiolin som fireåring og er den yngste som noensinne har tatt diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole. Övinge har vunnet utallige priser og utmerkelser, og er en av Skandinavias mest talentfulle unge musikere.

Programmet inkluderer musikk av Heinrich I. F. Biber, Antonio Vivaldi, Arvo Pärt og Philip Glass.

Hvor: Nasjonalbiblioteket

Når: Lørdag kl. 14

8. Livet i 8. klasse

Sundance Institute

Husker du 8. klasse? Du var midt i de verste tenårene, hormonene raste og livet var kanskje ikke helt greit? Bo Burnhams spillefilmdebut Eighth Grade beskrives som et portrett hvor du kommer så nært tenåringers indre liv det er mulig uten å kalle det en dokumentar. Filmen følger Kayla Day (Elsie Fisher), som sliter med sosial angst. Hun er også altfor opptatt med å følge med på alle andres perfekte liv i sosiale medier.

Hvor: Vega Scene

Når: Torsdag og lørdag kl. 20.00 og søndag kl. 13.00

Maria Gossé

9. Om muser og menn

Under programfanen Saklig søndag skal forfatter og journalist Marta Breen ta for seg hvordan det å være kvinne i det offentlige rom. Breen er aktuell med boken Om muser og menn der hun tar utgangspunkt i gresk mytologi og musene som skulle fremkalle en dypere åndelighet hos kunstneren. Videre snakker hun om genier, groupies, stalkere og den myteomspunne kulturmannen.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Søndag kl. 13.00

10. Hyller sin far

ERIC GAILLARD / X00102

Jazzsaksofonisten Joshua Redmans plate Still Dreaming er en hyllest til Redmans far, saksofonisten Dewey Redman. Som medlem av Ornette Colemans band siden 60-tallet, var Dewey Redman med på å revolusjonere jazzen inn mot 70-tallet.

Redman den yngre henter inspirasjon fra Colemans band Old and New Dreams. Det låter inspirert, organisk og drivende, nyskapende lånt, klassisk og fremtidsrettet, skriver arrangøren.

Hvor: Victoria, Nasjonal Jazzscene

Når: Lørdag kl. 18.00 og kl. 21.00