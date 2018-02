Nadderudrevyen 2018: Tøyer grenser mer enn lattermuskler

Nadderudrevyen fikk i mange år kjeft for ikke å ha en rød tråd. Det svarte de på ved å tøyse tilbake. I 2014 kalte de hele revyen for Trådløs. I fjor hadde de et herlig satirisk nummer om en rød-tråd-revybutikk, mens de gjorde sitt beste for å bryte den fjerde veggen mellom sal og publikum. Kritikerne lo så mye at Nadderud vant prisen for beste skolerevy.

I årets revy er den røde tråden like kraftig som en trosse. Gode råd og tips er rett og slett 23 numre med tips til hvordan man skal leve livet.