Hverken skuespillerne eller instruktørene i årets Nissenrevy, Snill, er redde for å harselere med politisk ukorrekte tema. Kritikken er klar: Vi er blitt for snille i dagens samfunn, så redde for å tråkke folk på tærne at det går ut over folks ve og vel.

Resultatet er en komisk revy som utfordrer publikum og treffer tidsånden.