Blå

Hva: Samarbeid mellom gratisavisen Natt & Dag og «Pølser og politikk» (Cappelen Damm) Når: Dørene åpnet kl. 16, program fra kl. 17. Hvor: Brenneriveien 9c.

Arrangementet har det mest stjernespekkede programmet av alle for kvelden. «Hva er vellykket politisk satire?», spør et panel hvor blant andre Knut Nærum, Flu Hartberg og Anders Heger sitter. Blogger Sophie Elise, Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset og flere andre skal debattere hva «norske verdier» egentlig er.

Når valgdagsmålingen og prognosene kommer, skal tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla, generalløytnant Robert Mood og historiker Hallvard Notaker både kommentere løpende og se fremover.

Chateau Neuf

Hva: «Studentenes valgvake» Når: Fra kl. 19. Hvor: Slemdalsveien 15.

Studentersamfundets valgvake er i Bokcafeen og biblioteket på Chateau Neuf. Det blir storskjerm, men ikke noe program utover det. Åpent for alle, og gratis pizza på starten av kvelden.

Hausmania

Hva: «La alt håp fare» Når: Fra kl. 19. Hvor: Hausmanns gate 34.

Kulturhuset Hausmania lover talkshow, sketsjer, nonsens og livemusikk. Og selvsagt valgsendinger og opptelling på storskjerm. Valgresultatene vil bli kommentert blant annet av rapper Elling Borgersrud, kunstkritiker Tommy Olsson og journalist Christin Aamodt.

Internasjonalen

Hva: Valgvake i egenregi Når: Fra kl. 20. Hvor: Youngstorget.

Tilbyr storskjerm og sitteplasser i 2. etasje, men ikke noe program ut over det.

Henmo Ola

Ivars kro

Hva: Valgvake i regi av Oslo sporveiers arbeiderforening Når: Fra kl. 18. Hvor: Grønland 14.

Storskjerm og lett servering, men ikke noe program. Det er neppe tvil om hva sporveisarbeiderne og Fagforbundet mener om valget, og de ønsker alle fagforeningskamerater velkommen denne kvelden.

Kulturhuset

Hva: «Årets gøyeste valgvake» Når: Fra kl. 18.30. Hvor: Youngs gate 6.

Storstua ved Youngstorget lover en kveld med humor og analyser, i tillegg til at opptellingen følges på storskjerm, arrangert av Tankesmien Agenda og Geelmuyden Kiese. På programmet står blant andre Dagsavisen-kommentator Aslak Borgersrud, humorist Liv Gulbrandsen, Hans Geelmuyden og Anders Nyland (tidligere redaktør i Bergensavisen.)

Rolf Øhman

Litteraturhuset

Hva: «De partiløses valgvake» Når: Fra kl. 19, program fra kl. 20. Hvor: Wergelandsveien 29.

Journalist Åshild Eidem og skuespiller Mattis Herman Nyquist leder arrangementet. På scenen kommer blant andre Sigrid Sollund (Dagsnytt 18) som skal fortelle om mediedynamikken og hersketeknikker i valgkampen. Statsviter Anders Jupskås skal fortelle om de langsiktige trendene i norsk politikk basert på helt nye data. Ellers står både Morgenbladet-journalist Sigve Indregard og komiker Else Kåss Furuseth på programmet.

Misfornøyelsesbar

Hva: Valgvake i egenregi Når: Fra kl. 18. Hvor: Storgata 36.

Selv reklamerer Christopher Nielsens kunstprosjekt/pub med at de er det perfekte stedet for valgvake: «Du kommer uansett til å bli misfornøyd» på valgkvelden, er vurderingen. De kan tilby en klageboks på veggen, men ikke storskjerm.

Morten Uglum

Nationaltheatret

Hva: «Folkets valgvake» – et samarbeid mellom blant andre Sparebankstiftelsen og Morgenbladet Når: Fra kl. 19. Hvor: Nationaltheatret.

Teateret inviterer til debatter og samtaler – i tillegg til overføring av opptellingen. Anne Grosvold og Kari Slaatsveen leder showet. På programmet står blant andre musiker Sandra Kolstad, Civita-leder Kristin Clemet, «skamløse jenter»-aktivist Nancy Herz, kritiker og journalist Inger Merete Hobbelstad, skuespiller Synne Øverland Knudsen – og en lang rekke ungdomsparti-ledere.

Teaterkjelleren

Hva: «All makt» Når: Fra kl. 19. Hvor: Akersgata 38.

Årets valgvinner er politikerne, men «All makt» vinner valgkvelden. Det hevder i alle fall arrangørene, som i to år har arrangert faste satirekvelder med maktmennesker og komikere. Valgkvelden kommer blant andre Svein Vathne (The real Frp), Ken Andre Ottesen (Vredens Gnag), Randi Liodden (NRK Satiriks) og psykolog Anders Gravir Imenes. Kvelden ledes av Eirik Bergesen (Opplysningskontoret og valgkommentator for TV2 nyhetskanalen).

... Og partiene

Hvis du heller vil tilbringe kvelden med gråt eller jubel hos partiene, er en flere av de mindre partienes valgvakene åpne for alle og gratis: SV er som vanlig på Rockefeller, Rødt er på Ingensteds, Venstre er på Det Norske Teatret og MDG er på Sosialen.