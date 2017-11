1. Inspirasjon fra sør

Årets Film fra Sør-festival byr på en god porsjon testosteron. Under fanen Sjangerfilm – Thrills & Chills byr festivalen på sjangerfilm fra andre deler av verden enn Hollywood. Festivalen, som fokuserer på film fra andre steder i verden enn den vestlige halvkule, mener flere land i sør er kjent for gode sjangerfilmer, og i år ønsker de for første gang å rendyrke og løfte disse frem i egen seksjon. I Thrills & Chills får du bodyhorror fra Vietnam, vampyrskrekk fra Japan og actionspeed fra Sør-Korea.

Fullt program finner du på filmfrasor.no

Hvor: Vika, Saga, Klingenberg og Cinemateket.

Når: 9. til 19. november

2. Mozart-festival

Espen Mortensen

Engegårdkvartetten og Nynorskens hus samarbeider med Oslo Camerata om minifestivalen Mozart på 123 i helgen. Tre dager til ende blir det musikk, samtaler og scenekunst viet geniet Wolfgang Amadeus Mozart. Festivalen blir et møtepunkt mellom anerkjente klassiske musikere, folkemusikere, dansere, akademikere, studenter og barn og ungdom i en feiring av Mozart.

For fullt program se mozart123.no

Hvor: Nynorskens Hus

Når: Fredag kl. 18.30

3. Farvel, Deep Purple

Handout

Farvelturneer betyr ikke nødvendigvis farvel for alltid i rocketermer. Nå er det Deep Purple som kommer til byen med «Infinite’ The Long Goodbye Tour». Bandets røtter går tilbake til 60-tallet og gjennombruddet kom med In Rock og sanger som «Smoke on the Water» og «Burn» er megahiter med evig liv. I dag består Deep Purple av Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse og Don Airey.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag kl. 19.30

4. Klassisk hit med Oslo-Filharmonien

Handout

Denne uken spiller Oslo-Filharmonien en av de største klassiske hitlåtene, Rachmaninoffs Pianokonsert nr. 3. Den er kjent for å være teknisk krevende og noe av det mest utfordrende en pianist kan gi seg i kast med i det klassiske standardrepertoaret. Pianosolist er det tsjekkiske stjerneskuddet Lukáš Vondráček, vinner av fjorårets International Queen Elisabeth Piano Competition. På podiet står sjefdirigent Vasily Petrenko.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

5. Klassisk på Sentralen

Sentralen

Konsertserien Saturday Classics gir deg klassisk musikk i en uformell atmosfære i regi av pianisten Bendik Finnerud en lørdag i måneden på Sentralen. Han spiller selv i trioen Oslo III, som presenterer tangohits og perler fra romantikken. På programmet står kjente pianotrioer av Antonin Dvorak, Sergej Rachmaninov og Astor Piazzolla.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 18

6. Møt trollet i musikken!

Arkivfoto, Svein Erik Furulund

I Barnas konserthusserie har titusenvis av barn fått sitt første møte med klassisk musikk siden oppstarten for 18 år siden. Lørdagens formiddagskonsert inviterer barna inn i eventyrets verden, der de får møte både en prinsesse og troll med flere hoder. Musikerne levendegjør eventyret Soria Moria Slott med nasjonalromantisk musikk av Grieg, og blant aktørene er pianisten Ole Christian Haagenrud, sangeren Eira Sjaastad Huse, slagverker Martin Ulvin og Blokkfløytistene. Programansvarlig og konferansier er pingvinen Piu og Eline Hjelle

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 13 og 15

7. Cosmopolite feirer 25 år

Katrine Nordli

En av Oslo viktigste scener for jazz og det vi ofte kaller verdensmusikk, Cosmopolite, feirer 25-årsjubileum i disse dager. Torsdag 9. kan man oppleve ethio-jazzens Grand Old Man Mulatu Astatke, fredag tolker Patti Austin Ella Fitzgerald, lørdag er det klart for jazzmestrene Mike Stern og Dave Weckl og søndag er det klart for jubileumskonsert med Tarek Abdallah & Adel Shams el-Din duo etterfulgt av Alfredo Rodriguez Trio.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fra onsdag 8. til lørdag 18. november, hele programmet på cosmopolite.no/program

8. Rocker med trøkk

Wade Payne, NTB scanpix

Jason Isbell fikk stående ovasjoner for sin forrige Oslo-konsert og albumet The Nashville Sound. Nå er han tilbake på Sentrum scene med bandet The 400 Unit. Fredagskonserten er utsolgt, så det er ny mulighet lørdag. Gjesteartist er americana-artisten Tift Merritt, som nylig kom med albumet Stitch of the World.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag og lørdag kl. 20

9. Danser flyktningers historier

Tale Hendnes, Dansens Hus

Flyktningers personlige fortellinger er noe av utgangspunktet for Carte Blanches nye forestilling While they are floating. Danserne kroppsliggjør en rekke enkelthistorier, og forestillingen er koreografert av Hooman Sharifi, teatersjef i Carte Blanche. Han kom selv til Norge som enslig ung asylsøker fra Iran i 1988. Helge Sten står for musikken.

Hvor: Dansens Hus

Når: Torsdag kl. 19, fredag, lørdag og søndag.

10. Kulthelter på visitt

Handout

Det myteomspunne og banebrytende musiker- og kunstkollektivet The Residents presenterer sitt nye show «In Between Dreams». Kultbandet fra Los Angeles ga nettopp ut albumet The Ghost of Hope. De har holdt på med sin eksperimentelle rock siden tidlig på 70-tallet, og spiller med masker. Konsertene fortoner seg gjerne like mye som performancekunst.

Hvor: Rockefeller

Når: Søndag kl. 19