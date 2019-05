1. I rampelyset

For 29. gang arrangeres Rampelysfestivalen, en nasjonal teaterfestival for og med barn og unge. Festivalen er Norges største i sitt slag. I løpet av 10 dager skal over 200 barn og unge fra 22 teatergrupper spille på Vega Scene, og vise resultatene av ett års hardt arbeid.

Målet er å vise oss vår egen samtid og vår historie. Et av stykkene som vises er et gjestespill fra Supergruppa. De presenterer Alice i underverden. Stykket beskrives som en mørk versjon av den kjente historien om Alice i Eventyrland. Her er det også humor, men stykket passer for ungdom, ikke barn.

Fullt program finner du på rampelysfestivalen.no

Hvor: Vega Scene

Når: Fra 3. til 12. mai

2. Burr på en snurr

Bill Burr har gjort stor suksess som komiker og skuespiller, og nå er han klar med sitt nyeste stand-up-show «Bill Burr 50». Burr er kjent fra blant annet Monday Morning Podcast, der han snakker åpenhjertig om turnélivet og aktuelle saker, og i rollen som Kuby fra suksess-serien Breaking Bad. Nå er han aktuell med tredje sesong av sin animerte Netflix-serie F Is For Family, der han spiller mot blant annet Laura Dern og Justin Long.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 19.30

3. Tryllefløyten gjør comeback i Operaen

Mozarts musikk, vakre prinsesser, merkelige skapninger, magiske toner, tryll og tull inntar operaens hovedscene når suksessforestillingen Tryllefløyten settes opp igjen og spilles frem tom 23. juni.

Regissør Alexander Mørk-Eidem lar handlingen utspille seg på en fremmed planet. Her kræsjlander historiens helt, prins Tamino, i sitt romskip. Fuglefangeren Papageno blir, om enn ganske motvillig, kompanjongen hans. Sammen skal de finne Pamina, datter av Nattens Dronning. Hun er fanget under jorden der planetens menn har forskanset seg. Blant dem er pappaen hennes, Sarastro.

Forestillingen var en publikumssuksess da den første gang ble spilt i 2015.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Lørdag kl. 18

4. Månelyst i Konserthuset

Det er i 30 siden Fullmåne, Anne Grete Preus’ debut under eget navn, kom ut. Det feires med konserten Bjørneboe & jeg. Preus har over 200 sanger å velge i, deriblant flere Bjørneboe-sanger. Repertoaret er satt sammen for anledningen, og november-konserten her ble solgt ut på null komma svisj. Nå er det klart for ekstraforestilling.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 19.30

5. Swingende Senegal-toner

Orchestra Baobab er kjent for sitt multi-etniske popsound, og har satt spor i senegalesisk musikkliv siden 1970-tallet. Bandet kombinerer afrocubanske rytmer og portugisiske melodier med kongolesisk rumba og afrikansk tradisjon, og regnes som et av Vest-Afrikas mest ikoniske band.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag kl. 20

6. Tur til Balkan

Da er det klart for den åttende utgaven av Balkan New Film Festival. Det er en omreisende festival som arrangeres i en rekke svenske byer, samt i Oslo og Bergen. Målet er å presentere et variert utvalg av nye filmer fra Balkan. En av filmene som vises er heter Neverending Past fra Montenegro. Filmen tar for seg forholdet mellom en far og en sønn gjennom tre forskjellige perioder: mot slutten av den andre verdenskrig, mens Berlinmuren faller og etter Jugoslavias sammenbrudd.

Fullt program finner du på www.cinemateket.no

Hvor: Cinemateket

Når: Hele helgen

7. Rå kraft

I over 50 år har danske The Savage Rose uredd ledet publikum gjennom psykedelisk rock, jazz, klassisk og verdensmusikk. Bandet frontes av den karismatiske 71-åringen Annisette, og konserten byr på smakebiter fra hele karrieren.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 19.00

8. Kuslipp

Det er et sikkert vårtegn når kuene på Kongsgården slippes ut på beite. Søndag er det kuslipp og gøy på landet midt i byen. Det blir hopping i høyet, ponnileiing på uteridebanen og mulighet til å hilse på dyrene på gården.

Hvor: Bygdøy kongsgård

Når: Søndag kl. 11.00–16.00

9. Hyllest til livet i Haydns Årstidene

Et stjernelag av musikere, kor og solister fremfører Joseph Haydns praktverk Årstidene for første gang i sin helhet på norsk, fritt gjendiktet av poet Paal-Helge Haugen. Haydn levde i en tid hvor naturen berørte alle sider ved tilværelsen. Årstidene fra 1809 følger en familie bosatt på landet gjennom årets fire faser. På veien hylles livet og gleden over det skapte: soloppgangen, troen, vinen og kjærligheten. På scenen er Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria, Det Norske Blåseensemble, Bislett guttekor og Majorstuen barne- og ungdomskor. Solister: Berit Norbakken Solset, Anders Jerker Dahlin og Yngve André Skollerud Søberg. Dirigent er Grete Pedersen.

Hvor: Universitetets aula

Når: Søndag kl. 18

10. Klassisk lørdag på Sentralen

Fire musikere fra Oslo-Filharmonien er lørdagens gjester i den populære konsertserien Saturday Classics. Min Hua Chiu, obo og engelsk horn, Emil Huckle-Kleve, fiolin, Benedicte Royer, bratsj, og Cecilia Götestam, cello, spiller et variert knippe kvartetter av Mozart, Britten og Francaix.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 18