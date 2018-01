Dette skal sies om Kongshavnrevyen: De er modige, grove og energiske på scenen. Men det hjelper lite når manuset faller fra hverandre og skuespillet sjelden blir mer enn tøys og fjas.

Etter å ha imponert vår anmelder i fjor med å sprenge grensene for hva det er greit å kødde med, prøver Kongshavnrevyen å provosere seg til et godt resultat i år også. Norga, et navn som skal være hunkjønnsversjonen av ordet Norge, vil fortelle en historie om en verden der kjønnsrollene er snudd på hodet. Etter #metoo-høsten har kvinnene tatt over med væpnet revolusjon. I spissen står Mulan Krekar med sine to støttespillere: Kvinnelige versjoner av Donald Trump og Vladimir Putin.