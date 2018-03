Det beste med Nydalenrevyen er at de ikke er redde for å dra ting litt langt. Her møter vi det aborterte barnet som hjemsøker sin mor med selvmordsoppfordringer, både Trine Skei Grande og Trond Giske fremstilles som pedofile, idrettspresident Tom Tvedt som en grådig gris, og vi får et sjeldent innblikk i samvittigheten til Siv Jensen, for å nevne noe.

Sjarmerende fremføringer gjør likevel at det ikke blir altfor grovt eller ubehagelig.