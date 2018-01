Persrevyen 2018: Absurditetens fantastiske teater

Persrevyen er, kort oppsummert, to timer med sjarm og latterkuler. Noen sketsjer er nok til å få publikum, inkludert anmelderen, til å hyle av latter – og det blir ekstra imponerende av et lavt budsjett og smarte løsninger.

Etter at Persbråten ikke hadde revy i fjor, presenteres årets mystiske konsept uten stor fanfare. I forkant avslører de ikke hva tittelen Hvor er fu? betyr, og det kommer ikke denne anmeldelsen til å gjøre heller. Gjennom kvelden bygges en klassisk kjærlighetshistorie mellom to tenåringer opp i små drypp, men den er ikke avgjørende for å bli underholdt av skuespillere og manus som viser sjeldent høyt nivå av spilleglede og komisk talent.