Cannes-vinner åpner Film fra sør

Shoplifters stakk av med Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Regissør Hirokazu Kore-eda beskriver selve grunnmuren i filmen med spørsmålet «hva er det som skaper en familie?»

– Filmen er visstnok dårlig likt av det politiske etablissementet og av statsminister Shinzo Abe. I sin research til filmen hentet Kore-eda frem ganske triste historier fra det japanske samfunnet, om barn som lever i fattigdom og går for lut og kaldt vann, forteller Lasse Skagen, kunstnerisk leder i Film fra Sør.

Japanske «Shoplifters» vant Gullpalmen i Cannes: Filmen omtales som «en moderne Oliver Twist».

– Et trist samfunnsdrama, altså?

– Shoplifters ga meg gåsehud. Dette er fortellerkunst på sitt ypperste; rørende, humanistisk, samfunnskritisk og morsom. En gullpalmevinner blant de aller største noensinne, mener Skagen.

Argentinsk truecrime

Another World Entertainment

En annen festivalklar film er M.I.A., historien om den britiske rapperen Mathangi Arulpragasam. M.I.A. startet sin karriere i 2000 og slo gjennom med «Sunshowers» i 2004. Filmen som kommer nå er en samling videoer og bilder tatt av nær familie og venner fra starten og frem til i dag.

I El ángel skal vi til Argentina og historien om en ung gutt med et vakkert ansikt og et stort talent for drap.

– El Angel er en argentinsk truecrime thriller – laget av regissøren Luis Ortega. En sann historie fra 70-tallet, om en ung psykopatisk seriemorder som fikk tilnavnet The Angel of Death. Med sine 46 år i fengsel er han den suverent lengstsittende fangen i Argentina, forteller Skagen.

Her er Aftenpostens oppsummering av fjorårets festival: Blod, gørr og ... strikking.

Fakta: Film fra sør: Arrangeres for 28. gang 8.–18. november

80 filmer fordelt på 11 dager, 260 visninger

Arrangeres på Nordisk Film Kino, Cinemateket, Vega Scene

Årets festival ser mot sørøst

Marcos Ludevid

Film fra sør er som kjent festivalen som retter et spesielt fokus mot film laget andre steder enn Europa og USA. På programmet vil det stå filmer fra Asia, Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten.

– Hva kan vi forvente oss i år?

– Det blir et veldig sterkt år for festivalen. Flere etablerte regissører har jo kommet med nye filmer, og der forsyner vi oss godt. Så må man kanskje kikke mer sørøstover i denne årgangen, sier Skagen.

Nytt av året er en helt ny programseksjon, et konkurranseprogram, der publikum vil få stifte bedre bekjentskap med en rekke 1. og 2.-gangs regissører.

– Her finner vi overvekt av nye og sterke kvinnelige stemmer i verdensfilmen, sier Skagen videre.