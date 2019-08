Glem Øya: Dette er Oslos største festivaluke

Melafestivalen

Handout

Melafestivalen er blitt den største mønstringen av ulike kulturer i Oslo, der man ved siden av et bredt konserttilbud også kan delta på ulike arrangementer.

Her kan du oppleve alt fra musikkverksted og sirkusskole for barn til matboder, klassisk musikk fra alle verdenshjørner, kjente og ukjente artister og et yrende klubbliv byen rundt etter at man er ferdig på Rådhusplassen rundt midnatt.

Blant årets artister finner vi Manu Chao, Goran Bregovic, som er en av Balkans største samtidskomponister, Mari Boine, Manu Dibango, somaliske Maryam Mursal og Rahat Fateh Ali Khan, en av verdens største qawwali-artister.

Se programmet på mela.no/melafestivalen

Hvor: Rådhusplassen

Når: Fredag til søndag

Oslo jazzfestival

Meek, Tore / SCANPIX

Denne helgen avsluttes jazzfestivalen, som har budt på mange høydepunkter, blant annet Ketil Bjørnstad i Operaen. Som vanlig presenteres både nye talenter i skjønn forening med kjente navn. Blant annet er konsertserien BUZZ øremerket barn med workshops og konserter, mens Nordisk showcase er en serie gratiskonserter der utvalgte artister viser seg frem for publikum og bransjefolk.

Se fullt program på oslojazz.no/program

Hvor: Scener over hele byen

Når: Hele uken frem til lørdag

Oslo kammermusikkfestival

Lars Opstad

Oslo Kammermusikkfestival med primus motor Arve Tellefsen i spissen samler kammermusikkensembler og solister i verdensklasse til ti dager med den ypperste kammermusikken. Fra i dag til 24. august kan du oppleve klassiske verker, barnekonsert og kjente navn som Liv Ullmann på ulike konsertsteder og kirker i Oslo. Avslutningen blir en festkonsert på Akershus festning neste lørdag, 24. august, der Tellefsen og vinneren av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse opptrer.

Se fullt program på oslokammermusikkfestival.no

Hvor: Flere scener i Oslo

Når: 15.–24. august

Findings

Dan P. Neegaard

Findings er festivalen for dem med sans for en miks av pop og elektronika. Gjennom årene har Findings hentet de største navnene innen sjangeren til Bislett stadion: Avicii, Tiësto, David Guetta og Röyksopp med flere har innbudt til dansefest. I år er det selveste Kygo som avslutter festen lørdag, mens Broiler avslutter fredagen. Arif og Tove Lo er også blant artistene i år.

Se fullt program på findings.no

Hvor: Bislett stadion

Når: Fredag kl. 15–23, lørdag kl. 14–23

Sommerøya

For tiende året er det klart for elektronika og kunst i skjønn forening. Som vanlig presenteres et knippe av både kjente og kjære artister og spennende navn på to scener over like mange dager. Bjørn Torske, Ricardo Villalobos, Ben Klock, Loco Dice og Dasha Rush er noen av artistene som er klare for Sommerøya. I anledning av tiårsjubileet vises kunstprosjektet RetroRemix – usentimental nostalgi.

Se hele programmet på sommeroya.no

Hvor: Hundesletta, Ekebergparken

Når: Fredag kl. 16–23, lørdag kl. 14–23

Live i Marka

Live i Marka er en minifestival som består av tre konserter på amfiscenen ved Frognerseteren. Fredag er det ennå en mulighet for å oppleve Ingebjørg Bratland fremføre sine folketoner på flygel og med fire strykere som akkompagnement. Lørdag er det klart for en dobbel dose KORK med Di Derre på scenen. Her vil det bli fremført Di Derre-klassikere som «Jenter», «Rumba Med Gunn» og «Børs Café» i ny innpakning.

Hvor: Frognerseteren Friluftssenter

Når: Fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 16 og 20