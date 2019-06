1. Tonnevis av tunge riff

Kiss! Volbeat! Def Leppard! Slayer! Dream Theatre! Dette er bare noen av navnene som er på plakaten til Tons of Rock, som går av stabelen på Ekeberg for første gang siden de flyttet fra Halden. Det blir også mulig å se et knippe av Oslos største sønner: Raga Rockers, Gluecifer, Oslo Ess, Ulver og The Dogs med mange mer.

Etter konsertene på Ekeberg blir det nachspiel på Rockefeller for dem som ikke vil avslutte musikkfesten.

Hvor: Ekebergsletta

Når: Torsdag til lørdag fra kl. 13

2. Dylan ruller videre

Jensen Morten Bjørn

Bob Dylan ikke trenger neppe noen introduksjon. Den levende legenden ga ut sitt nyeste, kritikerroste album More Blood, More Tracks – The Bootleg Series Vol. 14 i november i fjor. Sist gang Bob Dylan gjestet Oslo på sin «never ending tour» beskrev Aftenposten ham som «en mester i knallform».

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.30

3. Dans på brygga

Scanpix

Hver søndag gjennom sommeren inviteres alle som er glade i å danse til en utendørs dansekveld midt i Oslo. Dansegrupper og instruktører med bakgrunn fra ulike stiler som tango, salsa, swing, flamenco, folkedans med mer, vil være til stede. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Hvor: SALT, Langkaia 1

Når: Søndag fra kl. 13.00

4. Fra Youtube til Vulkan

Artisten KSI en av de aller største navnene på Youtube med over 20 millioner abonnenter og 4,7 milliarder visninger. Han er kanskje mest kjent for sine vlogs, utfordrer- og boksevideoer, men har de siste årene også laget musikk med Randolph, rapper og musikkprodusent fra UK som har jobbet tett med KSI de siste årene. Låten «Lamborghini» er blitt strømmet over 100 millioner ganger på Youtube, så regn med at den blir fremført i løpet av kvelden.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Torsdag kl. 19

5. Teater på festningen

Kristin Aafløy Opdan

Også i år vises Årringer i stein på Akershus festning. Teaterstykket tar deg med på en vandring gjennom 700 års historie på Akershus festning. Her møter du kjente skikkelser som Dronning Margrete, Knut Alvsson, Henrik Wergeland og andre mindre kjente, som motstandsmenn, straffanger og husjomfru Gerda. Stykket varer i ca. 60 minutter, og passer for barn i skolealder og voksne.

Hvor: Akershus festning, fremmøte ved Besøkssenteret

Når: Lørdag og søndag kl. 14.00 og kl. 16.00

6. Pianokonsert i borggården

Handout

Pianisten Joachim Carr er den første norske vinneren av den internasjonale Grieg-konkurransen i Bergen. Han har en travel karriere som utøvende musiker. I sin debut i serien med sommerkonserter i Vigeland-museet fremfører han verk av Grieg, Brahms og Bach-Busoni.

Hvor: Borggården, Vigeland-museet

Når: Søndag kl. 14

7. På bølgene blå

Leif Gjerland / Mæhlum

Ifølge Yr ser det ut som vi kan få en noenlunde regnfri helg. Der med kan det være en god idé å pakke piknikkurven og ta turen til for eksempel Hovedøya. Her kan du bade, kose deg, men også få med deg litt middelalderhistorie. Nord på øya finner du ruinene etter et cistercienserkloster fra 1147. Du kan også se to kanonbatterier fra 1808 og to krutthus, fra perioden øya ble disponert av Forsvaret.

Hvor: Hovedøya

Når: Ta B1, B2 eller B3 fra Aker brygge

8. En rojal tur

Vidar Ruud

I sommer kan du også besøke Det kongelige slott, som ruver på toppen av Karl Johan. Du får ikke lov til å vandre fritt omkring, men du kan bli med på en guidet omvisning. I sesongen holdes en rekke omvisninger hver dag.

Hvor: Slottet

Når: Turer på norsk hvert 20. minutt, mandag – søndag 10.00-17.00. Turer på engelsk: Hver dag kl. 12.00, 14.00, 14.20 og 16:00

9. Bertoluccis opus magnum

Cinemateket

I fjor døde filmskaperen Bernardo Bertolucci 77 år gammel. Bertolucci regnes som en av de største kunstnerne i italiensk film, men helt uten kontroverser har det ikke vært. Det erotiske dramaet Siste tango i Paris inneholder en av filmhistriens mest kontroversielle sexscener.

Nå har du mulighet til å se både del 1 og 2 i Bertoluccis opus magnum 1900 med blant andre Robert De Niro på rollelisten på en og samme kveld. Det betyr over fem timer i kinosalen, men det er vel verdt det.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Søndag fra kl. 16.00

10. Fotballfest

Terje Bendiksby / NTB scanpix

VM i fotball for kvinner 2019 feires på Kontraskjæret torsdag Her kan du se VM-kampene på utendørs storskjerm med tusenvis av andre fotballfans. Torsdag spiller Norge mot England og fredag spiller Frankrike mot USA.

Hvor: Kontraskjæret, inngangen til arenaen ligger ved Café Skansen i Rådhusgata

Når: Torsdag og fredag kl. 21.00, lørdag kl. 15.00 og kl. 18.30