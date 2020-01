Velkommen til Smaldal-Dvergdal-Mildvatn-Dreggedal-eller-Byggedal, en ukjær bygd med mange navn, der den heller tvilsomme karakteren Pinkel Stankelbein er ordfører. Vi befinner oss i 1348, året da svartedauden kom til Norge.

Dermed er scenen åpen for rotter, munker, treller og apokalypsens fire ryttere, med et strålende sett musikere i ryggen. Bandet leverer en underholdende blokkfløytekvartett, et nonnekor som synger «lorem ipsum», og ikke minst er de veldig gode til å spille «dårlig». Det er ingen enkel oppgave!