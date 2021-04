Foto: TERJE BENDIKSBY / NTB scanpix I bylivsundersøkelsen fra 2014 stod Youngstorget høyt på listen over steder i Oslo som trenger et løft. «Torget er lite utviklet» og «har lav estetisk kvalitet», står det. Prosjektgruppen Torginitiativet synes at for lite har skjedd: - Det er bare er store merkedager og større kommersielle aktører som fyller torget. – Youngstorget er nedslitt og bærer preg av lite kjærlighet, mener arkitekt og medlem i prosjektgruppen Stian Schjelderup. Nå vil Øystein Aurlien og resten av gruppen revitalisere Youngstorget. Byliv Oslo Mener Youngstorget har mistet sin identitet: – Vi vil at torget skal bli et sted der det alltid skjer noe

En gjeng bylivsentusiaster mener kommunen har hatt for lave ambisjoner for Youngstorget. Det vil de gjøre noe med.

5. apr. 2021 19:32 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Youngstorget burde vært en toppdestinasjon å besøke når man kommer til Oslo. Sånn er det ikke nå. Vi vil at torget skal bli et sted der det alltid skjer noe, et sted der alle generasjoner møtes.

Det sier Øystein Aurlien, prosjektleder for Torginitiativet – en frivillig interessegruppe som ønsker å blåse liv i et dødt torg etter pandemien.