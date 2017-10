10 tips for helgen 19.–22. oktober

1. Norsk musikkfest

Dersom du er glad i klassiske norske musikere i verdensklasse, anbefaler vi deg en tur på Norsk musikkfest 2017. På programmet står variert norsk musikk fra Grieg til Glorvigen. Blant utøverne er blant annet Håkon Austbø, Ernst Simon Glaser, mezzosopran Hege Høisæter, fiolinist Sander Tingstad, Sigmund Groven og Per Arne Glorvigen, som er en av verdens ledende bandeonister. Det er ikke ofte disse musikerne står på samme scene.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 19.00

2. Fra Tunisia med forbudte sanger

Handout

Den tunisiske sangeren Emel Mathlouthi er landets første kvinnelige soloartist, og musikken hennes ble nektet spilletid på radio og TV grunnet kontroversielt innhold. Hennes forbudte sanger ble likevel sirkulert over hele hjemlandet.

I 2015 åpnet hun Nobels Fredspriskonserten med en fremføring av sangen My Word is Free, og i 2016 åpnet hun Oslo Word Music Festival. Nå er hun i Oslo for å lansere sitt nye album Ensen. Her beveger Emel seg inn på en stil som kombinerer organiske og elektroniske lyder.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 20.00

3. Dansefestival

Dansens Hus

Coda arrangeres årlig og er en festival dedikert moderne dans. Festivalen går av stabelen 17.–28. oktober. Et vell av forestillinger blir spilt over hele Oslo og i Bærum, mange av dem på Dansens Hus.

I år står kinesisk dans i fokus. Exit av Gu Jiani byr på et hybrid formspråk av vestlig ballett og tradisjonell kinesisk dans. Frozen Songs av den norske koreografen Ina Christel Johannessen har flere sentrale kinesiske kunstnere involvert i forestillingen. The Moon Opera er en forestilling av Kinas mest kjente moderne dansere og koreografer, Yabin Wang.

Fullt program finner du på www.codadancefest.no

Hvor: Dansens hus

Når: 17.–28. oktober

4. Hyllest til Oslos kirkeorgler

Privat

Oslo Orgelfestival arrangeres for første gang. I fire dager skal utøvere fra inn- og utland gi et mangfold av konserter for å feire byens kirkeorgler.

Det hele begynner med konsert for de yngste i Sofienberg kirke torsdag kl. 10 og 12 med Peter og Ulven. Åpningskonsert er i Fagerborg kirke torsdag kl. 19 med organist Martin Heini fra Sveits. Til avslutningskonserten i Røa kirke søndag kveld får Gunnar Petersen-Øverleir selskap av den nytilsatte Notre-Dame- organisten Vincent Dubois. Her medvirker også Sølvguttene.

Hvor: Uranienborg kirke, Domkirken, Fagerborg kirke, Sofienberg kirke, Margaretakyrkan kirke og Røa kirke

Når: 19.–22. oktober. Åpningskonsert torsdag kl. 19 i Fagerborg kirke.

5. Sagene Janitsjarkorps spiller «Ungen»

Kjell Eigil Nordli

Sagene Janitsjarkorps skal sette opp musikalen Ungen av Oskar Braaten sammen med Torshovkoret, Lilleborg teatergruppe og noen eksterne skuespillere/sangere.

Stykket er basert på versjonen til Egil Monn-Iversen og Harald Tusberg fra 1973. Det blir fullt på scenen i Sagene Festivitetshus i oktober, eller i "Afrika" som lokalet ble kalt på Oskar Braaten sin tid.

Hvor: Sagene Festivitetshus, Holstgt 3

Når: Fredag kl. 19.30, lørdag kl. 15.00 og 19.0 og søndag kl. 18.00

6. Møt en musikalsk bauta 1

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Åse Kleveland platedebuterte som 16-åring med «A Hard Rain's A-gonna Fall» av Bob Dylan. Nå utfordrer hun seg selv på nytt, og lover «minst 25 % mer Åse Kleveland» i sjangerbredde og uttrykk. Fra Händel, Dylan og Grand Prix til Ballade, David Bowie og nye låter. Dessuten har hun fått med et musikalsk stjernelag av et band.

Hvor: Rockefeller

Når: Søndag kl. 19

7. Møt en musikalsk bauta 2

Karlsen, Anette / NTB scanpix

Thåström kalles en av de viktigste frontfigurene i skandinavisk rock gjennom 40 år: Fra Ebba Grön og Imperiet til soloalbumene der han står frem som fantastisk låtskriver. Legg til at han er en høyenergisk liveartist som treffer sitt publikum langt ned i hjerterøttene med sin upolerte, følsomme stemme så er det duket for en festaften i Spektrum lørdag.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.30

8. Burleske dager i byen

Eli Schmidt

Oslo Burlesquefestival feirer en grovkornet og humoristisk revyform, ispedd glitter og glamour. Fra torsdag til lørdag er det duket for fest: Torsdag kan du oppleve nye talenter på Elsker. Fredag og lørdag flyttes festen over til Vulkan der det blir Glitter Bonanza og Gallashow med glitter, glamour og det kunstneriske i fokus. Showet ledes av den internasjonale artisten Kiki DeVille og byr på noen av verdens fremste burlesqueartister, blant dem Kitten N’Lou og MisSa Blue.

Hvor: Elsker og Vulkan Arena

Når: Torsdag på Elsker fra kl. 18.30, fredag og lørdag på Vulkan fra kl. 19

9. Dudan for en duo

Arne Svalastog

Sudan Dudan platedebuterte i 2006 og har høstet mye god kritikk for dette og sine senere album. Nå kommer nummer fire, og det skal feires med konsertering.

Hvor: Riksscenen

Når: Torsdag kl. 19.30

10. Full fuzz på Popsenteret

20. oktober åpner utstillingen FUZZ! dørene. Dette er Popsenterets storsatsing der publikum tas med på flere musikalske reiser, både historiske og dagsaktuelle, der kjente artister og produsenter forteller. I utstillingen kan man synge, lage musikk og oppleve hvordan lyd farges av forskjellige instrumenter, effekter og tidsepoker.

Hvor: Popsenteret

Når: Utstillingsåpning fredag kl. 10