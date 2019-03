1 2 3 4 5 6 Nesoddrevyen 2019: «Fake»

Også Nissenrevyen hadde fake som tema i år. Der var det en rød tråd i sketsjene, mens i Nesoddrevyens Fake virker det mest til å være et grep for å kunne si at hvis noe går galt, er det meningen. Det er «fake»!

Temaet havner i bakgrunnen, men det gjør ikke så mye når Fake leverer stødig på standardøvelsene. I alle idrettsgrener må du vise at du har grunnlaget for å bli stor, og det er som å se en ballettdanser som behersker sine posisjoner når Fake gjør «Trond Giske deltar i Skal vi danse?», «Per Orderud sjekker inn på Farmen Kjendis», «slett juryarbeid i Eirik Jensen-saken», «Hjemme hos Per og Bahare» og «de var helt duste i hodet på broen av KNM Helge Ingstad».

De er godt skrevet og poengterte, men slike sketsjer har heller ikke den store fallhøyden.

Marius Krohn-Hauglie

Ganske forutsigbart

Jeg savner mer galskap, løssluppenhet og uforutsigbarhet, som når en ananas halser etter en pizza på sparkesykkel. Ulempen med et godt manus er at publikum blir enda mer kritiske. Vi lærer oss at vi kan forvente mye.

Midt i første akt er det derfor overraskende flere sketsjer på rad som ikke lander på beina. Det ser ut som poenget er at det er artig at to gutter kan ha sex, at damer maser på mennene sine om å rydde og en lengre sketsj om svarte og hvite tangenter på piano.

Jeg tenker at den får passere, og glemmer det snart når høydepunktene følger som perler på en snor.

Gode karakterer

Det er sjarmerende karakterer som de prinsippfaste soldatene på den norsk–russiske grensen og to kranglende «sky dancers», slike viftedrevne store dukker man kan se utenfor kjøpesentre. Det er en artig idé å personifisere disse, som gjennomføres både i mimikk og kroppsspråk.

Fakta: Disse skolerevyene anmelder vi: Premiere 3. januar: OHG-revyen, Blindernrevyen Premiere 4. januar: Munchrevyen, Nissenrevyen, OBS-revyen Premiere 5. januar: Persrevyen Premiere 6. januar: Rudrevyen Premiere 7. januar: Ullernrevyen, Fossrevyen Premiere 10. januar: Snilerevyen Premiere 21. januar: Vallerrevyen Premiere 31. januar: Askerrevyen Premiere 25. februar: Nesbrurevyen, Nadderudrevyen, Stabekkrevyen, Eikelirevyen, Kattateateret, KG-teateret Premiere 26. februar: Sandvikarevyen, Skirevyen Premiere 27. februar: Frognrevyen, Elvebakkenrevyen, Lambertseterrevyen Premiere 28. februar: Kongshavnrevyen, Nydalenrevyen Premiere 3. mars: Nesoddrevyen Premiere 5. mars: Bjerkerevyen Premiere 13. mars: Åsrevyen Premiere 14. mars: Stovnerrevyen

Marius Krohn-Hauglie

Peder Glad-Digernes leverer også en fin karakter – eller er det ham selv? – i en vakker «spoken word»-scene med bakgrunnsmusikk snakker om sin fars store Mercedes-Benz.

Glad-Digernes tilfører mye i de andre sketsjene han deltar i, men det gjør sannelig resten av gjengen også. Ulrikke Clark-Utvik bærer store deler av førsteakt på sine skuldre. Tretten skuespillere pluss en revysjef skaper en scene tett befolket med talenter.

Marius Krohn-Hauglie

Opp og ned

Bandet og koristene leverer korte snutter mellom hver sketsj. Ikke alltid samspilt, men alltid med en god energi.

Noen musikknumre er storslagne, mens avslutningsnummeret ble dessverre desserten som hadde falt sammen i påvente av servering. Skjønnhetsfeilene får heldigvis gå på sjarmkvoten på Nesodden.

Fake beveger seg stort sett i det trygge, og klarer helst å lande på beina der det blir vanskelig også. Og så er det vakkert med Nesodden: Til slutt havner vi alle på samme buss.

Jeg håper at de to skuespillerne som brukte hele turen på å stresse for hva Aftenposten ville mene og analyserte egen innsats, kan slappe av nå. Beklager at jeg ikke avslørte hvem jeg var, men nå kan jeg gladelig rope det utover alle nesoddbusser og -ferger: Revyen deres er blitt bra!