Oslos nye ØLdorado

Driftssjef Jan Thomas Nybak har fått litt å hanskes med. Men så har han vært ved kranene en god stund: Han begynte i Moss Bryggeri i 1997 og var med på å starte Brewdogs' pub BD57 på Grünerløkka. Han har også jobbet for Ringnes Ølsenter.

På Brygg, som åpner i Storgata 7 torsdag, skal han holde orden på 620 gjester fordelt over 1400 kvadratmeter og to etasjer ved siden av 80 plasser på uteserveringen, ca. 150 000 liter øl fordelt på 250 typer flaskeøl, 35 ulike ølsorter på fat – og en god, gammeldags cask ale-tapp av gammel britisk modell.

Håndpumpet øl

– Her pumper man opp ølet for hånd, men det er ikke lurt å ha en for stor beholdning siden ale vanligvis ikke holder lenger enn tre-fire dager, sier han.

Nærmere 30 ansatte sørger for at ølhunder får svar på alt de kan lure på.

– Interessen for øl er blitt enorm i Norge, så vi regner med at gjestene våre har mye kunnskap.

Lag ditt eget øl

Ingar Storfjell

De som ikke kan alt om ølets mysterier, eller som vil lære mer, kan også delta i bryggekurs.

– Vi kaller det brygglab, sier Nybak. 12 stasjoner står klar med hvert sitt bryggekar som kan brygge 50 liter hver.

– Bryggerne får profesjonell hjelp til bryggingen, som passer på underveis og etter at kurset er ferdig for dagen.

Etter fem uker er brygget ferdig, og tappet på boks.

– Man kan også velge design på boksen, sier Nybak.

Kald kaffe, varm mat

Ingar Storfjell

På Brygg er det full rulle tidlig morgen til sent på natt.

Kaffebaren er klar med brygg fra åtte om morgenen. – Vi skal også ha kaldbrygget og presskannekaffe, sier Nybak.

Ølserveringen begynner klokken seks og varer til tre om natten. Skulle noen bli sulten underveis, står to pop up-restauranter klare til å lage mat.

– Vi har et fullt utstyrt kjøkken for dem som har en god idé men ikke plass eller utstyr til å gjøre det selv.

Først ut er Sausage Factory og Glør. Kjernetiden for begge er fra tre om ettermiddagen til elleve om kvelden, men den ene åpner elleve om formiddagen og den andre holder komfyren varm til tre om natten.

– Pop up-restaurantene får en til to måneder hver før nye får muligheten, sier Nybak.

Pingpong og konsert, men ikke ompa-ompa

Ingar Storfjell

Brygg har også flere mindre rom der noen av de 620 gjestene kan spille bordtennis, ha egne smakinger eller spille petanque.

– Det er også mulighet for å ha intimkonserter eller samlinger hvis man ønsker det, sier Nybak.

Første store happening etter åpning blir oktoberfest.

– Vi legger ikke opp til ompa-ompa, sier Nybak, men legger til at det nok blir pølser på menyen under festdagene.

De skal selvfølgelig også ha sitt eget brygg, men det er ikke klart til start.

– Det er på beddingen, forsikrer driftssjef Jan Thomas Nybak.

Ingar Storfjell

Fakta: Brygg Ligger i Storgata 7 Åpner torsdag Kaffebar, ølbar, matservering, bordtennis og petanque Åpent fra 08 til 03 mandag til fredag, 11 til 03 lørdag og 12 til 03 søndag Plass til 620 gjester og 80 på uteserveringen 35 typer øl på fat, 250 på flaske