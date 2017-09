1. En utfordring for sansene

Vi går inn i høsten med Ultimafestivalen, en hyllest til samtidsmusikken. Programmet strekker seg over 10 dager og mer enn 50 arrangementer innendørs og utendørs, inkludert konserter, danseforestillinger, kunstinstallasjoner, filmvisninger, foredrag og paneler. Arrangørene lover at du blir utfordret, opplyst og inviterer alle musikalsk nysgjerrige sjeler til å oppleve nye opplevelser på festivalen.

Hvor: Scener over hele byen

Når: 7.–16. september

2. En klassiker fra Studio Ghibli

Studio Ghibli

Hvis du er like glad i animasjonsfilmene fra japanske Studio Ghibli som det vi er, bør du ikke gå glipp av månedens film på Cinemateket. Only Yesterday (1991) var en av de første filmene fra studioet som ikke var laget for barn. Bak filmen står regissør Isao Takahata, som står bak den vakre prinsesse Kaguya.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Fredag kl. 19.30 og søndag kl. 18.30

3. Musikkfest for og med ungdom

Handout

Frysjastock er en festival laget av, med og for ungdom, for å spre noe av musikken som blir laget av ungdom fra Oslo. Ungdom er involvert i alle ledd av arrangementet, som artister, lys- og lydteknikere, vakter og foto- og videogruppe. Her kan både barn, ungdom og voksne kose seg med underholdning fra scenen og mat fra grillen.

Hvor: Trikkehallen på Kjelsås

Når: Lørdag fra kl. 14.00

4. Splitte mine bramseil

Scanpix

Piratskuta går fra Oslo med musikk og fest om bord. Det er nemlig Piratfestival. Om bord er det Valentourettes, JAH ARK Manifest & Nico D, Ska N Ska, Backstreet Girls og burlesque-show som skal sørge for at du i løpet av kvelden roper ahoy av full hals.

Hvor: SS Lady Mack går fra Festningskaia

Når: Fredag og lørdag kl. 18.00

5. Finland i hundre

Fred fredag kan du se 100 gjenstander fra Finland på en utstilling laget i forbindelse med landets 100-års jubileum. Denne helgen er familiehelg med både lærerike og morsomme aktiviteter for hele familien med workshoper der barna lærer å kode og designe, Mummitroll-besøk med vennene sine og et band, quiz med premier i tillegg til lesekrok, spillekrok, musikklekeskole og mye mer.

Hvor: Teknisk Museum

Når: Fra fredag til 29. oktober

6. Full rockefest 1

Skøy med støy byen rundt: AFTR-festivalen favner punkrock, metal, psykedelia og mer til tre dager til ende flere steder i byen. Bandene spiller på Blå, Ingensteds, Kafe Hærverk, Revolver, mens Kniven byr på nachspiel med DJ-er med mer.

Hvor: Blå, Ingensteds, Kafe Hærverk, Revolver

Når: Torsdag til lørdag. Se fullt program på facebook

7. Full rockefest 2

Gutterball er minifestivalen for deg som liker piggtrådmusikk med utgangspunkt i og utagerende bandmennesker. Arrangør er Rock og spesialreiser, som har hjerte for 60-tallsinspirert rock & roll med flat fuzzpedal. Her kan du oppleve svett rock av ypperste sort.

Hvor: Last Train torsdag, Krøsset fredag og Revolver lørdag

Når: Se programmet på facebook

8. Forviklingskomedie på scenen

Gisle Bjørneby

Teaterhøsten er i gang, og mye på alt fra science fiction via brutal renselse til musikaler. På Oslo Nye tar for seg Richard Beans klassiske komedie En tjener for to herrer. Frank er både arbeidsløs, kjærlighetssyk og evig sulten. Vanviddet starter idet han ser sitt snitt til å heve dobbel lønn og få spist seg mett. Men Bjarte Hjelmeland får raskt erfare at det er ikke bare lett å sjonglere to kravstore sjefer. Det hele regisseres av Kim Haugen.

Hvor: Oslo Nye Hovedscenen

Når: Spilles til og med 28. oktober

9. Fargesprakende med Oslo-Filharmonien

OFO

Rett fra suksess i Royal Albert Hall er Oslo-Filharmonien denne uken klar for en fargerik konsert i Oslo. Salen kommer til å flomme av farger, og musikken er fargerik på alle måter når orkesteret fremfører den russiske komponisten Skrjabins Prometheus med Kirill Gerstein ved flygelet og Steinar Yggeseth på fargeorgel.

Fargerikt blir det også i Igor Stravinskijs orkesterfantasi Fyrverkeri.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

10. Scenecomeback for Rigmor Galtung

Tor Stenersen

Rigmor Galtung gjør scenecomeback på Oslo Nye Teater med imitatorforestillingen Og de imiterte er. Her skal en rekke kjente personer bli imitert av Norges imitatordronning, akkompagnert av Kåre Nybakk.

Hvor: Teaterkjelleren, Oslo Nye Teater

Når: Torsdag kl. 20.00