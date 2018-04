1. En ekte legende i byen

Folk- og låtskriverlegenden Tom Paxton er blitt 80 år, men ga nettopp ut albumet Boat In The Water. Han står bak sanger som «What Did You Learn In School Today?», «Annie's Going To Sing Her Song», «The Last Thing on My Mind», «I Can't Help But Wonder Where I'm Bound», «Going to the Zoo» og «I Give You the Morning» (udødeliggjort i svensk versjon av Fred Åkerström).

Paxtons sanger er blitt fremført av artister som Bob Dylan, Pete Seeger, Judy Collins, Joan Baez, Harry Belafonte, Dolly Parton, Johnny Cash, Harry Belafonte, Willie Nelson, Plácido Domingo, Marianne Faithfull, Chet Atkins og The Pogues med mange flere. Dette er hans første Norges-besøk siden 1983.

Hvor: Sentrum scene

Når: Lørdag kl. 19

2. Ingen er så emo som Dag

Nordli Katrine

To år etter at han fikk prisen som årets komiker for showet «Ekkokammer» tar standupkomiker Dag Sørås for seg vårt «Emokrati»: En verden hvor følelser er viktigere enn fakta. Sørås er selv en sensitiv kyniker som navigerer mellom rasjonalitet og usikkerhet. Til tross for at han aldri har hatt ambisjoner om å nå ut til alle, så er dette showet en hyllest til mennesket på sitt beste og sitt aller, aller verste. Og hva er mer folkelig enn det? I hvert fall så folkelig at det er blitt satt opp ekstraforestilling på John Dee.

Hvor: John Dee

Når: Fredag kl. 18.30 og 21

3. Klarinettist Martin Fröst tøyer musikalske grenser

Mats Bäcker

Klarinettist Martin Fröst er kjent som en virtuos som tøyer musikalske grenser. Søndag er han solist med Oslo Camerata og Det Norske Kammerorkester, som for første gang forener krefter på podiet. I den unge svenske komponisten Jesper Nordins Emerge spiller Fröst tilkoblet bevegelsessensorer, som gjør at solistens bevegelser blir en del av komposisjonen og projiseres i en videoinstallasjon bak orkesteret. Arvid Engegård er dirigent.

Hvor: Hovedscenen, Den Norske Opera og Ballett

Når: Søndag kl. 18.00

4. Blinde, men langt fra tonedøve

Richard Drew / TT / NTB scanpix

I 70 år har vokalgruppen Blind Boys of Alabama holdt på siden de møttes på blindeskolen i Alabama. Debutsinglen «I Can See Everybody’s Mother But Mine» kom i 1948, og syv tiår etter har de fått med seg fem Grammy-priser, en Lifetime Achievement, Gospel Hall of Fame ved siden av samarbeid med alt fra Mavis Staples og Stevie Wonder til Prince, Lou Reed og Ben Harper. Her snakker vi musikkhistorieleksjon.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag kl. 20

5. Gyllen mulighet

Anette Karlsen

Band of Gold med Nina Mortvedt og Nikolai Hængsle i spissen er tilbake, og de fortsetter der debutalbumet slapp. Aftenpostens anmelder hevder til og med at annetalbumet Where’s the Magic viser at debuten kun var starten på noe stort. Nå kan du oppleve deres fengende popmusikk på Oslos nye scene, Røverstaden i Vika.

Hvor: Røverstaden

Når: Lørdag kl. 20

6. Klar for en måned med Sofia?

Jubel.se

Månedens artist på Riksscenen er svenske Sofia Karlsson, singer-songwriter med mye av uttrykket fra skandinavisk folkemusikk. Denne lørdagen har hun lagt opp til en usedvanlig konsertopplevelse: Nemlig et improvisert samarbeid med Barokksolistene, som tidligere har samarbeidet med blant andre Odd Nordstoga og Ragnhild Furebotten. Regn med et musikalsk fyrverkeri denne lørdagen.

Hvor: Riksscenen, Schouskvartalet

Når: Lørdag kl. 20

7. Punkebølleboogie

Handout

Bandet Kosmik Boogie Tribe har herjet rundt på byens rockescener i ulike sammensetninger, og nå har de gitt ut sitt andre album. Det må jo feires, og dermed er vannhullet Mono åsted for enda en omgang punkrockboogie og tekster om gater hvor gitarene er sylskarpe, ølet kaldt og barene dunkelt belyst.

Tidligere på kvelden, klokken seks, spiller bandet Hayeminol gratiskonsert. Hayeminol fra Oppsal og Bøler spiller egne låter inspirert av band som Jokke & Valentinerne, Gartnerlosjen, AC/DC og Ramones m.fl. Bandets medlemmer er 14–15 år og har spilt sammen siden 2013.

Hvor: Café Mono

Når: Lørdag kl. 21 (gratisvorspiel kl. 18)

8. Bak fasaden til en ungdomskriminell

Tour de Force

I 2013 ble 19 ungdommer stilt for retten i Oslo for ran, vold og trusler. 12 av dem var under 18 år. I dokumentarfilmen Barneraneren fortelles historien fra barneranernes side. Jon Haukelands film følger tre av de tiltalte: Noah, Tim og Hachim. Hovedpersonen Noah, filmens fortellerstemme, får tilbud om å delta i et oppfølgingsteam som gjør at han slipper fengsel. Det betyr streng sosial kontroll og jevnlige rustester. Denne søndagen treffer du både regissøren og hovedrolleinnehaver Nahom Daniel til en samtale etter filmen

Hvor: Kunstnernes Hus

Når: Søndag kl. 14.00

9. En uvanlig nabo

e-mail

«Poesi og gru i fin balansegang,» skrev vår anmelder om stykket Kva nashornet såg. En dyrehage er åsted for tyskeren Jens Raschkes poetiske parabel, et verk han fortjent fikk den tyske barneteaterprisen for i 2014. Tyskland er det eneste landet som har tatt et generaloppgjør med sin nazistiske fortid. Raschke fortsetter arbeidet for vår tid.

Hvor: Det Norske Teatret

Når: Fredag kl. 18.00 og lørdag kl. 15.00

10. Klasserommets hemmeligheter

CAPPELEN DAMM

I serien Saklig søndag møter du forfatteren Marte Spurkland, som har fulgt syv ungdommer og deres kontaktlærer Anette ved en videregående skole på Østlandet. Boken Klassen. Fortellinger fra et skoleår ble nominert til Brageprisen i 2017. Denne søndagen møtes psykolog Peder Kjøs og Marte Spurkland til samtale.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Søndag kl. 15.00