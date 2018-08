Sjelfull jazz, ulverock, film i storformat. Det er nok å finne på byen denne helgen.

1. Verdens kuleste dag

Sparebankstiftelsen inviterer unge klatrere, forskerspirer, klovner, rockestjerner og byggmestre til det som muligens blir verdens kuleste dag. Den gratis Aktivitetsdagen på Akershus festning byr på mye moro for små og store.

Hele 37 forskjellige organisasjoner sørger for et vidt spekter av aktiviteter. Verdens kuleste dag pleier å mønstre tusenvis av barn og voksne. Det er smart å kle seg for alle slags aktiviteter og være forberedt på at det kan bli kø.

Hvor: Akershus festning

Når: Lørdag 11–16

2. Dobbeltklassiker i Konserthuset

Junge, Heiko / NTB scanpix

Lisa Nilssons album Himlen runt hörnet feirer 25-årsjubileum, og i den anledning tar den folkekjære svenske artisten turen innom Oslo med materiale derfra – og sikkert litt til.

Ikke nok med det: Dagen etter kommer 60-tallsikonet David Crosby med et knippe venner for å fremføre gullkorn fra sin omfattende låtkatalog. To klassiske kvelder med nye klassikere.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lisa Nilsson fredag kl. 19.30, David Crosby lørdag kl. 20

3. Stanley Kubrick i 70mm

Warner Bros. / Scanpix

« I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it.»

En datamaskin ved navn HAL uttaler disse legendariske linjene i Stanley Kubricks mesterverk 2001: en romodyssé. Har du ikke sett filmen, er det en skandale! Her får du en sterk oppfordring til å komme deg på kino og se den i en helt ny 70mm-kopi. Det er få filmer som har hatt så stor betydning for en sjanger og for filmhistorien som Kubricks film. 2001: en romodyssé er et stykke stor filmkunst; en ren visuell opplevelse og en visjonær fortelling. Se og nyt en film skapt for kinolerretet.

Hvor: Cinemateket

Når: Lørdag kl. 19.00 og søndag kl. 18.00

4. Ulv, ulv!

Promo

Chicano-rockerne Los Lobos er selve lyden av Los Angeles, og har brakt den sørcaliforniske musikkulturen til hele verden. Gjennom 40 år og 20 album har bandet hatt mange hits, blant annet med sin versjon av Ritchie Valens’ «La Bamba». Nå er de klare for å varme et høstkaldt Oslo.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 20

5. Jazz med en dose soul

Egil Hansen

Beady Belle opptrådte på Oslo jazzfestival i fjor til terningkast 5 fra vår anmelder:

«Musikken låter profesjonelt. Musikerne spiller med en avdempet eleganse som kler stoffet – eller de gjør seg så funky de bare vil,» skrev Aril Andersen om konserten.

Gikk du glipp av den opplevelsen får du nå en ny sjanse til å oppleve bandet med Beathe Lech i spissen på en mer intim scene midt på Karl Johan.

Hvor: Victoria, Nasjonal Jazzscene

Når: Lørdag kl. 20.00

6. En norsk hiphop-boss bøller igjen

Neegaard Dan Petter

Den selvutnevnte pimpkongen Oral Bee har holdt på i snart 20 år, og singlen «Høyt Over Oslo» med Morgan Sulele er blitt en liten hit. «Landets mest forhatte rapper» har bygd opp en hardcore fanbase ved å være tro til mot sin «pimped-out West Coast-stil». Sjekk ut hva og hvorfor lørdag.

Hvor: Sentrum scene

Når: Lørdag kl. 20

7. Gratis utekino

Nico Tavernise

Studentsamskipnaden starter det nye studieåret med å arrangere gratis friluftskinoforestilling med musikalen The Greatest Showman. Her møter vi P.T. Barnum (Hugh Jackman), en amerikansk visjonær som jakter suksess og lykke, og som skaper et spektakulært sirkusshow. Folk oppfordres til å ta med noe å sitte på.

Hvor: Kringsjå studentby

Når: Lørdag kl. 20

8. Sirkuslandsby i Torshovparken

Sirkuslandsbyen

Sirkuslandsbyen, Cirkus Xantis mobile sirkussenter, samler lokale og internasjonale sirkusstjerner og publikum i Torshovparken. Her møtes artister for å presentere og produsere, eksperimentere og trene. Barn og voksne kan la seg forføre av sirkusets magi, le seg skakke av klovnerier, fryse på ryggen av halsbrekkende stunts og imponerende ferdigheter. Her blir det alt fra ellevill sirkuscabaret for voksne til workshop for barn, der de selv får prøve seg i manesjen.

Hvor: Torshovparken

Når: Lørdag og søndag

9. Fra Ibiza til Hegdehaugsveien

DJ Mashti (Mads Nordheim) er født og oppvokst i Oslo, men har bodd og arbeidet i København siden 1980. I snart 30 år har sønnen til Arne Nordheim vært involvert i musikk, men ikke av samme type som sin far. Produsenten/musikeren/DJ-en har spilt alt fra disco og hiphop til lounge og chill, men de siste årene har han konsentrert seg om house. Makker ved spillerne er Christian Rot, kjent både som DJ og musiker i Oslos undergrunn.

Hvor: Horgans, Hegdehaugsveien 24

Når: Torsdag fra kl. 22.30

10. Løping, shopping og underholdning

Promo

For niende gang på rad arrangeres KK-mila, et løp for damer i alle aldre. I år er det forventet rundt 7000 konkurrenter. Løpet promoteres som et løp for alle og du velger selv om du ønsker å løpe (eller gå!) 5 eller 10 km. Startnummer plukkes opp på Bislett Stadion, hvor det også er handleboder og felles oppvarming. Langs løypen – i tilfelle du vil ha en pause – blir det underholdning av Birkelunden mannskor, Cheerleaders og DJs.

Hvor: Bislett Stadion

Når: Fra kl. 09.00 lørdag. Løpet starter kl. 14.30