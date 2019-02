1. Dansefest

Sanger, rapper, låtskriver, modell og skuespiller Nicki Minaj har hatt 100 låter inne på Billboards topp 100-liste, og hennes album har solgt jevnt og trutt siden debuten Pink Friday i 2010. Nå er hun ute på tur med albumet Queen fra 2018 i bagasjen. Minaj har med seg rapperen Juice WRLD, som spilte for et utsolgt Sentrum scene i fjor, så her blir det svett dansefest for alle pengene.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 19

2. Film om oss

Human

Dokumentarfilm- og debattfestival HUMAN inviterer til film, debatt, teater, quiz, musikk og kunstutstillinger. En av filmene på årets festival er The Panama Papers. En thriller av en film om det største journalistiske samarbeidsprosjektet noensinne. Nesten 400 journalister fra over 100 nyhetsselskaper – blant annet Aftenposten – jobbet i hemmelighet med å etterforske dokumenter som avslørte massive skatteunndragelser over hele kloden. I tillegg vises Cold Case Hammarskjöld, Everything Must Fall, Minding the Gap og Survivors.

Se hele programmet her.

Hvor: Cinemateket, Vega Scene, Galleri Kunstplass og Khartum KCAC

Når: Til og med søndag

3. Lost in translation?

SUZANNE PLUNKETT / X90130

Gjennom over 50 arrangementer vil et bredt spekter av bidragsytere – tolker, translatører, skjønnlitterære oversettere, sakprosaoversettere, tekstere, terminologier, redaktører, forfattere og forskere – diskutere og feire oversettelse i all sin mangslungne prakt. De skal blant annet ta for seg kunsten å oversette Skam til dansk, om å oversette Bob Dylan til norsk og om å få med seg den subtile humoren i oversettelsen av Jane Austen.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag kl. 19–20.30. Fredag kl. 11–19.15. Lørdag kl. 11–21

4. Musikkoverdosevarsel

Nå har du sjansen til å se morgendagens stjerner i dag: Bylarm byr på 146 artister over tre dager, så her er det bare å snøre på seg joggeskoene for å rekke over alle. Lørdag blir det dessuten en gratisfest i festen: Brylarm i Jacob kirke har fri inngang og alder og er gjort i samarbeid med gatemagasinet =Oslo.

Se bylarm.no for fullt program

Hvor: Over hele byen

Når: Torsdag til lørdag

5. Russisk festaften med Oslo-Filharmonien

Trygve Indrelid

Rachmaninoffs pianokonsert nr. 3. regnes for å være en av de teknisk vanskeligste klaverkonsertene som noensinne er blitt skrevet innen standard klassisk musikk. Sjefdirigent Vasily Petrenko har fått med seg den russiske pianisten Nikolai Luganskij til å fremføre mesterverket med Oslo-Filharmonien. Publikum får også med seg Tsjaikovskijs brennhete orkesterfantasi over Romeo og Julie. Petrenko presenterer musikken bak notene i Glasshuset fra kl. 18.30.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

6. Musikk og frihet

Johannessen, Gitte / NTB

Music Freedom Day 2019 er en global markering av kunstnerisk ytringsfrihet. I Oslo blir det konsert og debatt på Kulturhuset. Tema som tas opp er hvor viktig det er å verne om den frie kunsten og den frie musikken. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Artister som deltar er Tewa Barnosa, Freemuse, Hamid Sakhizada, Harpreet Bansal, Abazar Hamid og Knut Reiersrud.

Fullt program på www.musicfreedomday.no

Hvor: Kulturhuset

Når: Søndag fra kl. 17.30

7. Komedie som gir klump i halsen

Gisle Bjørneby

«Lett underholdning som gir både latterkuler og klump i halsen», skrev Aftenpostens anmelder Mona Levin om De urørlige.

Stykket bygger over fransk films største publikumssuksess med samme tittel. Philippe (Anders Hatlo), velstående og aristokratisk kunstelsker og enkemann, er blitt lam fra halsen og ned etter mislykket paragliding. Han må ha hjelp til absolutt alt. Inn som assistent kommer Driss (Madou Bah), småkriminell og fengselsfugl, og et usannsynlig vennskap oppstår.

Hvor: Oslo Nye Centralteatret

Når: Torsdag og fredag kl. 19, lørdag kl. 18.

8. Markadag ved Skullerudstua

Bjørge, Stein

Flere gode krefter bidrar til Markadagen med mange forskjellige gratis aktiviteter ved Skullerudstua søndag. Her står både kanefart med hest, pinnebrødsteking og natursti på programmet.

Skiforeningen inviterer til skilek og låner ut utstyr sammen med FRIGO til både barn og voksne som ikke har eget. Markatjenesten bistår med skismøring og tips.

Hvor: Skullerudstua

Når: Søndag kl. 11–15

9. «Guilty pleasures» på Bikubekveld

Eirik Malmo/Det Norske Teatret

Lurer du på hva som er skuespillerne i The Book of Mormons hemmelige slagerfavorittene? Tar du turen til Bikuben fredag, byr skuespillerne på seg selv i en seanse som kan bli både rørende, pinlig og ganske morsom i et musikalsk nachspiel.

Hvor: Bikuben, Det Norske Teatret

Når: Fredag kl. 22

10. Wenche vender tilbake til røttene

Junge, Heiko / NTB scanpix

Wenche Myhre ble oppdaget under en talentkonkurranse på Chat Noir i 1960, og fikk platekontrakt allerede som 13-åring. Siden har hun blitt en utrolig populær og folkekjær artist, både her hjemme og i Tyskland. Hun er ridder av 1. klasse og har fått en rekke ærespriser. Nå oppsummerer hun med noen høydepunkter fra den lange og innholdsrike karrieren der det hele startet i 1960 – på Chat Noir.

Hvor: Chat Noir

Når: Torsdag til lørdag kl. 19.30 samt 7.–9. mars lø. 19.30