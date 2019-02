1 2 3 4 5 6 KG-teateret 2019: «Mordet ved midnatt»

Det står ikke på ambisjonene på KG-teateret 2019. I år har de satt opp intet mindre enn to og en halv time mordmusikal. Her snakker vi familieintriger, skjulte agendaer, bedrageri, pengeutpressing, hevngjerrighet og mord. Alt ligger til rette for et perfekt mordmysterium.

Caroline Horn Gilen

Tungen rett i munnen

Vi befinner oss på et gods på 1930-tallet der William og Sylvia har invitert venner og familie til jaktselskap. Snart viser det seg at både gjester og tjenere bærer på mørke og vonde hemmeligheter som sakte stiger til overflaten.

Mordet ved midnatt er basert på den prisvinnende filmen Gosford Park fra 2001. I programbladet gjøres det et poeng ut av at regissøren har kuttet ned antallet karakterer fra 60 til 16. Men KG-teateret kunne med fordel ha skalert ned enda flere roller, for publikum må holde tungen rett i munnen. Hvem er han i slekt med igjen? Hvorfor vil hun ha penger av ham? Hvordan kjenner de hverandre?

De unge og talentfulle skuespillerne skal imidlertid ha all ære og honnør for å ha lært seg en imponerende mengde tekst, sang og dans. De klarer å holde trøkket oppe gjennom hele stykket.

Caroline Horn Gilen

Sterke og sjarmerende karakterer

Det ingen tvil om at samtlige av de 16 skuespillerne har lagt ned en stor dose karakterarbeid i rolletolkningene sine.

Marie Heier Pedersen og Håvard Fredwall imponerer og briljerer i sine roller, som henholdsvis den kjølige, forførende Sylvia Ronsendahl og den selvgode, sleske Philip Novello.

Den hissige kokken Benedikte Lillestøl Beil og den sjarmerende og klumsete detektiven Kristine Elisabeth Helgheim får publikum til å gapskratte, og Nora Elisabeth Gjønnes Nilsen er et friskt pust og en drivende kraft i rollen som tjenestepiken Mari.

Caroline Horn Gilen

Distansert

KG-teaterets største utfordring er de regimessige grepene. Forestillingen kunne med fordel ha vært mer effektiv og latt publikum komme tettere på.

I kjent og sjarmerende skolerevystil spilles Mordet ved midnatt på scenen i skolens gymsal. Publikum er imidlertid plassert relativt langt unna denne scenen, trolig fordi det trengs mye gulvplass til store dansenumre. Bruken av scenerommet fungerer i fellesnumrene, men ikke når store deler av handlingen og dialogen utspiller seg et tosifret antall meter fra publikumet på første rad. Jeg tør ikke tenke på hvordan det opplevdes for publikum på bakerste rad.

Denne distansen blir ekstra tydelig i et sangnummer mellom de to tjenerne mot sluttet av stykket. Musikalsangen begynner sterkt og genuint rørende, men drukner i høy musikk og dansere der den utspiller seg helt bakerst på scenen. Jeg får lyst til løfte stolen min og demonstrativt flytte meg ti meter lenger frem.

Imponerende fellesnumre

KG-teateret er best i sine storslåtte fellesnumre. De er imponerende avanserte og velkoreograferte, og flertallet av ensemblet viser et høyt nivå på både skuespillerprestasjoner, sang og dans. Det er ingen tvil om at KG-teateret 2019 er proppfullt av kreativitet, engasjement, talent og skaperglede.

Dessverre fremstår deler av stykket som rotete, langtekkelig og i overkant ambisiøst, der enkle regigrep hindrer oppsetningen fra å nå sitt fulle potensial.