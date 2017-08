Oslo-politikerne kritiserer Fisketorget de selv godkjente: – Vi ble blendet av ideen

«Alle» ville ha et nytt fisketorg i Oslo.

Et enstemmig bystyre vedtok at Oslo endelig skulle få det i 2012.

Men da det 300 kvadratmeter store glasshuset på Rådhuskaia åpnet i juli, var begeistringen sporløst borte. Både turister og innbyggere reagerte på stive priser og liten fiskedisk.

Selv politikerne som stemte ja til forslaget, har snudd. Da det ble vedtatt at Oslo skulle få et fisketorg som kunne konkurrere med Bergen, sto jubelen omtrent i taket i Oslo rådhus.

I dag er det skuffede Oslo-politikere som uttaler seg til Aftenposten.

Venstre: – En fiskedisk med restaurant er ikke et torg

Espen Ophaug, som er leder i Oslo Venstre, satt selv i byutviklingskomiteen som behandlet søknaden til Fisketorget før den ble vedtatt i bystyret.

Han er svært skeptisk til bygningen Oslo endte opp med og tar selvkritikk for den politiske behandlingen av Fisketorget.

– Vi lot oss blende av ideen og skissene, og glemte å være tydelig nok på hva vi ønsket. Det vi sa ja til, var en salgshall for fisk, med mulighet for litt servering. Men når lokalet er blitt 50 prosent restaurant, kan du ikke kalle det et fisketorg, mener lederen i Oslo Venstre.

Han innrømmer at bystyret, som han selv var en del av, sov i timen da Fisketorget-søknaden i 2012 ble behandlet på rådhuset.

Nå har Venstre-lederen i Oslo tenkt til å ta affære. På onsdag vil han stille spørsmål til byråden for byutvikling, Hanna Marcussen, for å finne ut hva politikerne kan gjøre for å rette opp Fisketorgets skjeve start.

Men Ophaug er ikke særlig optimistisk på politikernes vegne, og har en følelse av at det er lite politikerne kan gjøre nå.

SV: – Jeg forventet flere boder og produkter

I invitasjonen til den offisielle åpningen av Fisketorget i Oslo, er ordfører Marianne Borgen satt opp til å åpne nybygget på Rådhuskaia. Til Aftenposten opplyser ordføreren at hun ble spurt, men takket nei.

Det var kanskje like greit:

– Jeg har vært innom og sett på stedet, og må innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg hadde nok forventet et mer variert tilbud av fiskeprodukter. Det er noe med at når man diskuterer et fisketorg, forventer man flere boder og produkter, sier Borgen.

Hun husker diskusjonen i bystyret, da det ble vedtatt å bruke arealer på havnen til fisketorg. Den gangen trodde Borgen at Oslos nye attraksjon ville ligne på Torget i Bergen.

– Men Oslos fisketorg virker i all hovedsak å være en restaurant med en bitte liten fiskebod, sier ordføreren til Aftenposten.

Høyre: – De leverer et produkt som bystyret ikke ville ha

– Jeg har vokst opp i Bergen – og dette er ikke et fisketorg, sier Pia Farstad von Hall (H).

Som Ophaug satt hun i byutviklingskomiteen da Fisketorget ble sendt til bystyret. Hun ønsker også å stille spørsmål til byråden om prosessen rundt glassbygget førstkommende onsdag.

– Jeg opplever at de leverer et produkt som hverken bystyret eller Oslo havn ville ha, sier Høyre-politikeren.

Hun mener i motsetning til lederen for Oslo Venstre at politikerne ikke var for utydelige i sitt vedtak.

– Når bystyret har vedtatt en sak og vært tydelig på hvilke målsettinger man har hatt, og bruker begrepet fisketorg, da er det et fisketorg vi skal ha. Ikke enda en bryggerestaurant med fiskedisk.

Samtlige partier kritiserer Fisketorget

Tidligere byråd for byutvikling, Ann Kathrine Skjørhammer (KrF), er ikke imponert over hva driverne har fått til med «Oslos mest attraktive tomt.»

– Det er ikke noe torg. Det ser mer ut som en avdeling av fiskedisken på Meny!

Eivor Evenrud, bystyrerepresentant for partiet Rødt, har besøkt lokalet på Rådhuskaia, men ikke spist der. Hun er skuffet over hva Fisketorget viste seg å bli.

– Jeg hadde vel helst sett at det skulle vært flere aktører enn bare Pipervika Seafood. Det er ikke et ordentlig fisketorg med bare én aktør, sier Evenrud.

– Vi sa jo ikke ja til fiskerestaurant. Vi sa ja til et fisketorg, med mulighet for å spise på stedet, mener Harald Nissen, gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne i Oslo bystyre.

– Bygget er blitt flott, men det er ikke det vi trodde vi skulle få. Vi hadde jo alle forventet å få et fisketorg. I stedet har vi fått enda et spisested med fiskedisk, sier Camilla Wilhelmsen (FrP), som er nestleder i den nåværende byutviklingskomiteen.

Også Wilhelmsen føyer seg inn i rekken av representanter i bystyret som vil stille spørsmål til byråden om Fisketorget. Det samme vil Victoria Marie Evensen, som er leder i byutviklingskomiteen:

– Jeg oppfatter det slik at mange er kritiske til at bygget har for mye restaurant og for lite fiskehandel. Vi vil gå dette etter i sømmene, for å se på om det er mulig å komme nærmere forventningene om hva fisketorget skulle være, sier Evensen til Aftenposten.