Lars Vaular feirer ti år som artist med å avslutte Øyafestivalen på lørdag. Det er en plass som er reservert for toppsjiktet av norske artister.

Nå er han også aktuell med en ny EP, Loading ..., og et samarbeid med Daniel Kvammen som er blitt svært godt mottatt. Låten heter «Som om himmelen revna», og den har hatt en lang skapelsesprosess.

– Det blir jo litt rart å snakke om dette når vi alle er samlet. Jeg brukte så lang tid på den fordi det var noen tekstlinjer det startet med som var veldig nære og ærlige, sier Daniel Kvammen.

Han sitter på en trapp i Tøyenparken sammen med sin nye samarbeidspartner, Lars Vaular, kort tid før festivalen braker løs.

– Den handler om ekte smerter og tomme tanker, rett og slett, fortsetter Kvammen, før han ler avvæpnende.

Lars Vaular snek seg med

Arbeidet med låten begynte under Spellemannsprisen i fjor. Kvammen møtte en av Vaulars samarbeidspartnere, og sammen startet de på låten som ble utgitt rundt ett og et halvt år senere. Den lå liggende lenge før Kvammen ble invitert inn i studio en dag for å høre på utviklingen.

– I utgangspunktet hadde jeg lagt låten litt på hyllen, og tenkte at det var unødvendig at jeg kom inn i studio, siden den ikke nødvendigvis hadde kommet så mye lengre. Men så hørte jeg at Lars har lagt på et vers uten at jeg var klar over det, forteller Kvammen.

Senere måtte hele låten spilles inn på nytt, men Lars Vaular var fortsatt med. Resultatet er rapperen veldig fornøyd med.

– Da jeg hørte den ferdige låten, tenkte jeg at den vil stå seg ganske lenge. Jeg føler på en måte at jeg ikke snakker om min egen musikk, for jeg er ikke redd for å si at det høres ut som en norsk klassiker, sier Vaular.

– Dette er jo det største

Begge artistene er aktuelle under Øyafestivalen, og begge spiller på hovedscenen. Daniel Kvammen spiller fredag kl. 16.55, og Lars Vaular avslutter det hele klokken 21.30 på lørdag.

– Jeg gleder meg utrolig mye. Nå er det ti år siden jeg ga ut min første singel, så det er jo en milepæl. Dette er jo det største, sier Vaular.

Han forteller ikke mye om hva som kommer til å skje på scenen lørdag kveld, utenom at det blir gjester, stor produksjon, god lyd, et lysshow og karaoke. Og at han skal ha på seg fete klær.

– Jeg har planlagt noe helt spesielt. Det er viktig at folk møter opp for de tre første sangene, da blir kampen avgjort.

Daniel Kvammen avkrefter foreløpig at han står på gjestelisten før lørdagens konsert.

– Jeg skal stå på den scenen i løpet av uken, men har nok å tenke på med min egen konsert, og vet ikke om jeg tør å ta ansvar for hans også.

Kvammen har vært på turné hele sommeren, og Øyafestivalen har vært et mål hele veien.

– Hver gang jeg har gjort noe rått eller ... mindre fett, har jeg bare tenkt på det som forberedelse til Øyafestivalen. Det har vært et mål å levere der, og jeg har planlagt noe stort som jeg tror folk vil like godt.

I tillegg til singelen som ble gitt ut tidligere denne måneden, er Kvammen aktuell med mer ny musikk senere i høst, uten at han vil fortelle særlig mye mer om det nå.

Dan P. Neegaard

– Jeg har jo skapt problemer for meg selv

Onsdag kom det også en ny EP fra Lars Vaular. Med Loading ... var ikke målet å skrive verdens beste tekster eller å komme med en utgivelse som anmelderne elsker.

– Det er ikke like stort og gjennomtenkt som låten jeg har gitt ut med Daniel. Loading … er en slags motreaksjon til det storslåtte, og handler mest om å ha det gøy i studio.

Loading ... handler om et verden styrt av internett og algoritmer, og ble spilt inn på kort tid i Bergen i juni.

– Jeg har prøvd å lage mye «god» musikk det siste året. Så kom juni, og jeg fant ut at jeg ikke hadde gjort særlig mye, jeg hadde stort sett bare vært på internett. Jeg måtte slutte å tenke så mye over ting, og derfor ville jeg heller bare bruke 15 minutter på et vers.

Ut ifra denne EP-en og Youtube-serien En ekte mann, er det lett å få inntrykk av at Lars Vaular er på vei til å bli lei av alt maset.

– Hvem er vel ikke lei av mas? Men jeg har skapt veldig mange problemer for meg selv. Jeg skal avslutte Øyafestivalen og være en slags stjerne. Men jeg er jo i støtet om dagen, sier Vaular.

Stadionstørrelse i Tøyenparken

Litt nervøs er han kanskje, for Øyas hovedscene er en stor scene å fylle med konsertstemning. Det har begge artistene tenkt mye på før de skal stå der selv.

– En utfordring er at vi spilte inne i teltet sist. Det er en fantastisk fet scene. Den er svær, men det er tak over, og da greier du å holde stemningen inne. Dette er jo stadionstørrelse, sier Vaular og ser utover Tøyenparken.

På sitt meste har Øyafestivalen en kapasitet på 18.500 mennesker, og hele festivalen var utsolgt i god tid før den startet onsdag.

– Jeg vet at vi fungerer inne. Rap er mye kulere når det er låst inne i en klubb, og derfor var det så kult i teltet. Jeg vet at vi fungerer ute også, men da må vi spille på litt andre kvaliteter. Så lenge det blir mørkt, kan vi holde på mystikken, fortsetter Vaular.