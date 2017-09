Huset sto der i en uke før det ble tatt ned i helgen, og er et uttrykk for at den vanlige beslutningsprosessen er snudd opp ned.

Nå skal den begynne på grasrota – selv om den er av plast og ligger på asfalt.

Ideene skal vokse nedenifra

– Denne gangen skal vi ikke sitte på kontorene våre og tre gode ideer ned over hodene på folk. Vi skal begynne i den andre enden. Bilfritt byliv-prosjektet har det som utgangspunkt for all planlegging. Vi begynner med å spørre hva folk ønsker, så skal vi planlegge ut fra det, sier Catrine Carlsen.

Hun er seksjonssjef med ansvar for byrom i Bymiljøetaten, og er spent på hva som kommer ut av frøene som er sådd i drivhuset.

– Sammen med DOGA – Design og arkitektur Norge – har vi satt i gang et prosjekt som jeg er veldig spent på. Første fase er nå avsluttet.

Det er ikke bare enkelt å få til ting i Kvadraturen. Det erfarte de som ville bygge nye boliger der.

Møter folk der de er

For den fasen har Kjersti Wikstrøm fra konsulentfirmaet Rambøll vært prosjektleder. Hun har lokket folk inn i drivhuset:

– Vi har i en uke rett og slett vært ute på gaten og spurt folk om hvordan de ønsker seg Kvadraturen. Så inviterer vi representanter for de næringsdrivende og andre i strøket – det er jo knapt noen som bor her – inn i drivhuset vårt for å få vite hvilke behov de har for å bruke gatene og byrommet mer enn i dag, sier Wikstrøm.

Hun har et par hundre intervjuer å gå gjennom.

– Det er mange flinke, ressurssterke folk som er sterkt engasjert i Kvadraturens fremtid. Alle ønskene skal vi ordne i en rapport som vi skal sende til Bymiljøetaten. Den skal bruke ønskelisten som utgangspunkt for det videre arbeidet, fortsetter hun.

Olav Olsen

Positiv utvikling

Da Aftenposten var på besøk, hadde hun besøk i drivhuset av representanter for to av hotellene i strøket.

– Jeg mener vi allerede er i god gang. Det har skjedd mye her de siste årene. Gatene er blitt rustet opp, det har kommet spennende, nye butikker og vi har ikke minst fått Sentralen som skaper mye liv og røre, sier hotellsjef ved Park Inn, Olav Brommeland.

– Jeg har vært borte et års tid, og da jeg kom tilbake, kunne jeg merke god forskjell. Det skjer veldig mye positivt i Kvadraturen, sier resepsjonssjef Simone Gomes Krook på First Hotel Millenium.

Trafikkproblemer

Men selv om utviklingen er positiv, er de to selvfølgelig ikke helt fornøyde:

– For det første må de bli ferdige med anleggsarbeidene, denne gaten er nå blitt gravet opp fire ganger! sier Krook.

– Og den trafikale infrastrukturen må på plass. Selv om vi ligger midt i sentrum må det være mulig å komme med bil og sette av gjester ved hotellet, sier Brommeland.

– Vi er veldig fornøyd med denne prosessen og at vi får anledning til å komme med våre synspunkter. Vi føler absolutt at vi blir tatt på alvor, sier de to.

Det har vært tenkt dype tanker om Kvadraturen tidligere også

Mange ideer

Hva sier alle de andre?

– Veldig mye og veldig mye forskjellig, sier prosjektleder Wikstrøm. – Noe går igjen hos mange, spesielt ønsker om bedre belysning og mer beplantning. Men ellers spenner det fra kantstein via lekeplasser, steder å kunne få sitte uten å måtte kjøpe noe og til store bymessige grep.

– Kvadraturen har lenge hatt et dårlig rykte, blant annet som en sentral arena for prostitusjon?

– Vi har fått overraskende få kommentarer på at strøket er sosialt belastet. Det kan skyldes at utviklingen allerede er kommet i gang og at ting har begynt å skje. Det er blitt mer liv og røre i området, og det gjør det mindre attraktivt for virksomhet knyttet til blant annet prostitusjon, sier Wikstrøm som snart sender stafettpinnen videre til Bymiljøetaten i form av en rapport. Rapporten vil bli presentert for offentligheten 7. november.

– Jeg gleder meg veldig til å få rapporten med ønskelisten, men lover ikke at alle får det som de vil. Det går ikke. Men vi skal lese alle ideene, og ta dem med oss i vårt arbeid, sier Carlsen.

Kvadraturen, bysentrumet som døde. Og som nå gjenoppstår.

Utstilling til våren

Allerede til våren kan de første grepene bli synlige og merkbare.

– Da skal vi ha en utstilling, Reprogramming the City. Der håper vi, utover å vise mange konkrete eksempler fra Norge og de andre nordiske landene, å vise noe av det som kan skje i Kvadraturen fysisk ute i byrommet, sier seniorkurator Matti Lucie Arentz ved DOGA.

– Reprogramming the City er ikke bare en utstilling, men også en metode for bærekraftig utvikling i byen: Hvordan kan man gjøre mer med det man allerede har? Det er en eksperimenterende, kreativ og leken tilnærming til byutvikling hvor det ikke handler om å bygge nytt og stort og dyrt, men å ta utgangspunkt i strukturer, flater, gjenstander og systemer som allerede finnes i byen og gi det nye funksjoner. En brannhydrant kan også være en drikkevannsfontene og hvorfor ikke lage park i en trapp?