10 tips for helgen 12.–15. oktober

1. Filmmusikk fra Hollywoods gullalder

Oslo-Filharmonien inviterer til ny filmkonsert, denne gangen med musikk fra Hollywoods gullalder. Musikken vekker assosiasjoner til store opplevelser i mørke kinosaler. Du får musikk fra Tatt av vinden, Psycho, Citizen Kane, Ben Hur, Robin Hood og Star Wars. Filmmusikkekspert John Wilson er dirigent, og operasolist Eli Kristin Hanssveen svinger seg i de helt høye tonene i Salambbos arie fra Citizen Kane.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

2. Møt djevelen på biblioteket

Geir Molden Vizpro A/S

– Å ta teateret ut av teaterhuset, gir kunstnere en helt ny lekegrind. De ender ofte opp med å overraske både seg selv og publikum, forteller teaterprodusent David Parrish, som i England har jobbet mye med det som kalles stedsspesifikt teater.

Nå inntar Parrish og hans team Deichmanske bibliotek for å gjøre det om til et magisk univers hvor Christopher Marlows Dr. Faustus får utspille seg. Denne helgen er det prøveforestillinger og generalprøve hvor du kan komme og se hva de driver på med. Selve premièren er 17. oktober.

Hvor: Deichmanske hovedbibliotek

Når: Prøveforestillinger lørdag og søndag kl. 19.30. Première tirsdag kl. 20

3. Hva skjer egentlig på bakrommet?

Thore Engebretsen

I dette tilfellet lurer vi på hva en kinomaskinist egentlig driver på med mens vi sitter i kinosalen og ser på film. Svaret får du på Cinemateket. Lørdag får du en unik sjanse til å besøke maskinrommet samtidig som det vises film. Kinoteknisk inspektør Jan Eberholst Olsen guider deg rundt, og du får se hvordan 35mm-visningene foregår.

Hvor: Cinemateket

Når: Lørdag kl. 13-14.30

Vil du ha flere tips? Sjekk vår Hva skjer-kalender

4. Husker du Hollies?

Peter Kramer / TT / NTB scanpix

I år er det 55 år siden bandet startet i Manchester. Siden da har The Hollies hatt 32 slagere på Englands hitlister, bl.a. «I'm Alive», «I Can't Let Go», «Long Cool Woman In A Black Dress», «The Air That I Breathe» og «He Ain’t Heavy – He’s My Brother». Alt ligger til rette for en hitparade lørdag.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 20

5. Bli bortført av Drømmesyndikatet

The Dream Syndicate er blant de fremste inne nypsykedeliabølgen som skyllet over USA og senere Europa tidlig på 80-tallet. Anført av «norgesvennen» Steve Wynn har de gitt ut en rekke sterke album. Nå er det mulighet for et gjenhør med bandet.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 21

Vil du ha flere tips? Sjekk vår Hva skjer-kalender

6. Stemmeklang i krypten ...

e-mail

Stemningsfull Emanuel Vigelands mausoleum blir fylt av stemmeprakt. Verkene er komponert av komponist, sanger og improvisasjonsutøver Kristin Bolstad. Hun har jobbet med flere ulike internasjonale musikere og utøvere rundt om i Europa, USA og Canada. Denne helgen kan du høre vokale stykker i et helt spesielt rom.

Hvor: Emanuel Vigeland Museum, Grimelundsveien 8

Når: Lørdag og søndag kl. 18 og 20

7. ... og harde toner på Blå

Audestad, Paal

Heavybandet Enslaved er klar med nytt album fredag 13. oktober og har bestemt seg for å gi hovedstaden en smakebit. Regn med både utestemme, sinnametal og mer flytende partier med tilløp til skjønnsang på Blå i kveld.

Hvor: Blå

Når: Torsdag kl. 21

Vil du ha flere tips? Sjekk vår Hva skjer-kalender

8. Enda en fest i oktober

Matthias Schrader / TT / NTB scanpix

Oktober er måneden for lederhosen og dirndl. Denne helgen er det fest på Grefsenkollen, og hele huset pyntes til bayersk ompa-fest med langbord, Oslo Blaaseorkester og PolkaBjørn & Kleine Heine.

Hvor: Grefsenkollen

Når: Fredag kl. 17 og lørdag kl. 16

9. Strauss for full blås

Handout

Komponisten Richard Strauss er ikke minst kjent for romantiske toner og nyttårskonserten fra Wien. I konserten med Forsvarets stabsmusikkorps lørdag kommer en av Wienerfilharmoniens egne musikere, hornisten Thomas Jöbstl, til Oslo for å være solist i Strauss’ hornkonsert nr. 1. Orkesteret utforsker både militærmusikkens innflytelse på Richard Strauss og Richard Strauss' innflytelse på militærmusikken. Dirigent er Andreas Hanson.

Hvor: Ridehuset Akershus festning

Når: Lørdag kl. 15.00

10. Nyslipt Barberer i Operaen

Rossinis klassiker Barbereren i Sevilla har fått en make over og fremstår i en mer moderne versjon. Denne gang tar man utgangspunkt i Rosinas dagbok, og karakterene går inn og ut av den, men selvfølgelig er Figaro, intrigene og den overdådige musikken med. Lørdagsforestillingen er utsolgt, men det er ennå billetter igjen til i kveld.

Hvor: Operaen

Når: Torsdag kl. 19