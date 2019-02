Ingen feil påvist etter at to menn omkom i togpåkjørsel i Oslo i fjor

Sent på kvelden 2. mars i fjor ble de to mennene på 33 og 36 år påkjørt av et persontog på som var på vei fra Lillestrøm mot Oslo S. De to befant seg i sporet like sør for Alna stasjon i Groruddalen og hadde trolig gått over et nedrevet gjerde på stedet.

– Personene gikk i sporet sammen med en tredje person. Personene hadde ingen grunn til å være i sporet. Havarikommisjonen er ikke kjent med hvorfor de oppholdt seg der. Den overlevende har heller ikke ønsket å forklare seg til politiet, skriver Havarikommisjonen i sin rapport som ble offentlig onsdag.

Nektet å forklare seg

Overfor NTB bekrefter seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt opplysningene i Havarikommisjonens rapport om at den tredje mannen, som overlevde ulykken, har nektet å forklare seg for politiet.

Et tog i motgående retning så tre menn i skinnegangen og fikk stanset. Lokomotivføreren forsøkte å få mennene inn i toget slik at de kunne sitte på til Alna stasjon. Lokføreren mente situasjonen var under kontroll og regnet med at mennene ville komme om bord i toget. Han forutså ikke at de ville gå over i motgående spor der det motgående toget kom, heter det.

Så mennene

Det motgående toget så også mennene i sporet, men bare på 5–6 meters avstand. Med en hastighet opp mot 100 kilometer i timen rakk ikke det 164 tonn tunge toget å stanse for å unngå en påkjørsel.

Havarikommisjonen påpeker flere forhold knyttet til ulykken, blant annet at gjerdene langs toglinjene ikke skal være revet ned. Likevel gis det ingen sikkerhetstilrådinger etter det som skjedde.

– Siden personene hadde gått rolig ut til høyre side da toget kom, var det ikke noe som tilsa at situasjonen ikke var under kontroll, står det i rapporten.