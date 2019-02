Når Oslo Ap holder program- og nominasjonsmøte til helgen, går tre av 23 medlemmer i programkomiteen gå inn for dissens mot Støres linje, skriver Klassekampen.

De tre er tidligere leder av Fagforbundet i Oslo Mari Sanden, Per Egil Johansen fra Fagforbundets partilag og Oddrun Grønvik fra Oslo Arbeidersamfunn.

Som et tenkt alternativ til planene om å bygge nytt storsykehus på Gaustad, har flere partier åpnet for å undersøke mulighetene for fortsatt drift på dagens tomt på Ullevål. Det stiller Sanden, Johansen og Grønvik seg bak.

Ap har imidlertid avvist videre Ullevål-utredning. Byrådsleder Raymond Johansen har kalt den løsningen «å gamble med helsen», mens Støre har omtalt det som en dramatisk løsning basert på «utsettelsespolitikk». Sanden tror ledelsens harde tone har skremt flere av medlemmene i programkomiteen til å søke dissens.

– Det kraftige skytset fra partiledelsen og byrådslederen oppleves som forferdelig for mange partifolk. Jeg frykter at valget kan gå tapt, sier hun.