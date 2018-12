Politiet: Ungdom skyter fyrverkeri mot folk og bygninger

Flere politipatruljer er søndag kveld på Stovner for å rydde opp i det de kaller «dårlig stemning på stedet».

De fikk først flere meldinger om ungdom som skjøt opp fyrverkeri både opp i luften, mot bygninger og folk.

– Noe av fyrverkeriet havnet på balkongen hos en av beboerne der, sier operasjonsleder Marita Aune.

Da politiet ankom stedet, ble det skutt fyrverkeri også mot denne patruljen og operasjonssentralen valgte da å sende flere patruljer til stedet.

– Ja, det ble skutt mot patruljen også. Hvordan dette har skjedd, det har vi ikke oversikt over nå. Nå er vi i aksjonsfasen, det er en pågående operasjon, sier Aune som ikke vil si hvor mange patruljer som er på stedet.

#Oslo Gjennom hele helgen har vi mottatt utallige meldinger på ungdommer spesielt som skyter fyrverkeri, både opp i luften, mot andre folk og mot eiendom/ bygg. I dette øyeblikk har vi en patrulje på Stovner som ble beskutt med fyrverkeri av en gjeng ungdommer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 30, 2018

Flere hendelser de siste dagene

Aune sier at de generelt har fått inn flere meldinger om fyrverkeri de siste to dagene.

– Heldigvis har vi ikke fått melding om noen skader, sier hun.

I tillegg til de generelle meldingene om bruk av fyrverkeri, skiller meldingene om at ungdom skyter mot biler, bygninger og folk seg ut.

– Vi ha fått flere meldinger om at det skytes med fyrverkeri mot folk. Da ringer publikum inn til oss og ber om hjelp. Men ofte er vi jo for sent ute. De har fyrt opp rakettene og er i gang på et nytt sted, sier Aune.

– De synes vel dette er morsomt og forstår ikke helt konsekvensene, sier hun.