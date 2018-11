Dårlig luftkvalitet i Oslo tirsdag og onsdag

– Det anbefales ikke å oppholde seg langs de store veiene i dag og i morgen, om du befinner deg i risikogruppene, sier Christine Oppegaard i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun er ansvarlig for å legge ut varslene om luftkvalitet på kommunens hjemmesider.

Tirsdag varsles det om «moderat til høyt forurensningsnivå langs større veier, og et høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier». Særlig i rushtiden vil det være høye konsentrasjoner, men også vedfyring utover kvelden kan føre til mer forurenset luft over større områder av byen enn kun langs veiene.

Onsdag er det meldt om et moderat forurensningsnivå langs større veier, og et moderat til høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier. Det er særlig veistøv og eksos som skaper de høye nivåene.

Også i helgen har det vært noe høyt forurensningsnivå på trafikkerte steder.

Fakta: Forklaring til varselet Sterkt trafikkerte veier er hovedfartsårer som Ring 3, E6 og E18.

Større veier er Ring 1, Ring 2, Bygdøy allé, Ullevålsveien og veier av tilsvarende størrelse.

Områder hvor det er mye vedfyring er blant annet Grünerløkka, Sagene, Torshov, Frogner og Majorstuen. Kilde: luftkvalitet.info

Vær og luftkvalitet

Det er kombinasjonen av forurensing og vær som avgjør luftkvaliteten. Det er vindstille, kaldt vær som gjør at det ventes dårligere luftkvalitet tirsdag og onsdag.

Tirsdag ved 13-tiden viser tjenesten luftkvalitet.info at forurensningsnivået er på farenivå oransje - moderat på fire ulike målestasjoner i Oslo: Hjortnes, Manglerud, Alna senter og Alnabru.

Også i blant annet Bærum og Lørenskog er forurensningsnivået oransje - moderat.

I Elverum og på Hamar er forurensningsnivået rødt - altså høyt.

Både temperatur, nedbør og vind er avgjørende. I Oslo kan for eksempel geografisk beliggenhet føre til et temperaturfenomen som kalles inversjon. Når det i dagligtale refereres til «Oslogryta» så er det dette fenomenet det siktes til: kald, tung luft legger seg i dalbunnen i sentrum, og varmere luft ligger som et lokk på over.

Når det er #inversjon legger kald, tung luft seg i dalbunner. I flere byer på #Østlandet gir det dårlig stillestående luft denne uken pic.twitter.com/Gw8lwodDRs — Meteorologene (@Meteorologene) January 16, 2017

Egen handlingsplan

Bystyret vedtok i februar en egen handlingsplan for å motvirke dårlig luftkvalitet. Både strakstiltak som gratis kollektivtrafikk på dager hvor det er innført dieselforbud eller beredskapstakster, miljødifferensierte bompenger, renhold av veinett og mer forebyggende tiltak innfasing av elvarebiler, utskifting av gamle vedovner og miljøfartsgrense.

Oppegaard mener handlingsplanen er viktig for å få ned luftforurensingen.

Assisterende generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, Bo Gleditsch, sier seg enig at det er et skritt i riktig retning, men ønsker seg mer.

– Vi synes denne planene inneholder mye bra, arbeidet kommer et hakk videre, men vi skulle selvfølgelig ønske man kunne være enda mer ambisiøs. Likevel mener vi det går i riktig retning, sier Gleditsch.

Bymiljøetaten

Bedre enn tidligere

– Tendensen på et overordnet nivå er at luftkvaliteten blir bedre, sier Oppegaard.

Det er utskifting av landets bilpark, særlig når det kommer til tungtransport, som får mye av æren.

– Det er en tydelige nedgang i eksosutslipp. Det er mye på grunn mer miljøvennlige lastebiler, samt stadig flere elbiler. Samtidig, selv om utslippene går ned, så er været utslagsgivende for konsentrasjonen i luften.

I en oppsummering skrevet av Bymiljøetaten for 2017 står det at «det ble registrert lavere konsentrasjoner av luftforurensning i Oslo i 2017 sammenlignet med den siste tiårsperioden».

Dette gjelder særlig eksos, men også til dels svevestøv. Der de største kildene til svevestøv er veistøv og vedfyring.

Fakta: Helsevirkninger og helseråd ved ulike nivåer av luftforurensning Lite: – Liten eller ingen helserisiko – Utendørs aktivitet anbefales Moderat: – Moderat helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte-kar-sykdommer – Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp. Høyt: – Betydelig helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte-kar-sykdommer – Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. Svært høyt: – Alvorlig helserisiko. Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjon og ubehag kan forekomme hos friske personer – Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. Kilde: luftkvalitet.info

Mindre forurensende bilpark kombinert med relativt gunstige meteorologiske forhold listes som årsaker til nedgangen som ble registrert i 2017. Også tiltak som innebar dieselforbud på dager med svært dårlig luftkvalitet ble trukket frem som positivt.

Rapporten for 2018 er enda ikke klar, men det ser foreløpig ut som om 2018 kan vise til enda bedre resultater enn i 2017.

– Det ser ut som de fleste målestasjonene, generelt sett, måler noe lavere forurensingsnivå i 2018 enn i 2017. Det gjelder selvfølgelig hittil i år, og det er vanskelig å si hvordan det totale bildet blir. Det er enda en måned igjen av året, sier Oppegaard.