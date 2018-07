Jobber du på en varm arbeidsplass eller befinner deg på et brennhett sted? Ta kontakt med oss på tips@aftenposten.no.

Fredag kan en 117 år gammel varmerekord stå for fall i Oslo. Heten som har herjet i Sør-Norge gjennom sommeren har skapt utfordringer for ulike tjenester i Oslo og Akershus.

Glohete busser har ført til frustrerte Ruter-passasjerer. Aldri før har transportselskapet fått flere klager på varme transportmidler, ifølge pressevakt Cathrine Myhren.

Det har Ruter tatt konsekvensen av. I hele juli har hver buss blitt sjekket på morgenkvisten for å sikre fungerende kjøleanlegg. Blir det oppdaget feil, har de umiddelbart blitt sendt på reparasjon, forteller pressevakt i Ruter, Cathrine Myhren.

Bytter ut busser

– Vi vet at det dessverre har vært flere tilfeller i denne lange varmeperioden hvor kunder har opplevd bussene som for varme. Dette jobber vi systematisk med sammen med våre operatører for å finne busser med anlegg som ikke fungerer, sier hun.

Myhren innrømmer imidlertid at problemet fortsatt ikke er helt løst. Selv om systemene fungerer på morgenen, kan det fortsatt komme feil på systemet i løpet av dagen. I tillegg stiger temperaturene når det jevnlig slippes inn varme hver gang dørene åpner og lukker seg.

– Vi har egne Ruter-medarbeidere som er ute på linjene for å observere driften. Men vi oppfordrer også kundene våre til å varsle oss hvis man opplever en buss som altfor varm. Da vil vi kontrollere og bytte de ut fortløpende om vi oppdager feil, sier Myhren.

Ofte varmest bakerst i bussen

Hun forteller også at det ofte kan være forskjellige temperaturer ulike steder i bussen.

Ofte kan det være varmest blant de bakerste seteradene, spesielt hvis bussen ikke er helt full. Da kan det ofte bli svalere hvis man beveger seg forover, forteller Myhren.

Sykehjemsetaten: Oppmerksom på væskeinntak

Også Sykehjemsetaten har vært ekstra oppmerksom på mulige konsekvenser av ekstremvarmen for sine brukere.

Ifølge Eva Waaler, som er direktør for kommunale langtidshjem og helsehus, har de sendt ut informasjon om betydningen av nok drikke i varmen til alle bydelene, hjemmetjenesten i bydelene og private aktører allerede i mai og juni om å være svært nøye med at de eldre har et tilstrekkelig væskeinntak og skjermes fra solen. Sykehjemsetaten har også sendt samme informasjon til Oslos sykehjem og helsehus.

På sykehjemmene har personalet også blitt bedt om å se spesielt etter tegn på om folk virker dehydrerte. Det brukes også drikkelister for beboere som har høy risiko for å bli dehydrerte, forteller Waaler.

– Vi har hovedfokus på nok å drikke til våre beboere og pasienter. Vi tilbyr også alternativer som for eksempel saftis, smoothie, og vannholdig frukt for dem som heller foretrekker det. Ellers er det viktig med solavskjerming, lufting, samt ekstra hvile og bruk av solkrem og solhatt ved opphold i solen. Vi prøver å gjøre det som trengs, sier Waaler.