«Velkommen til en institusjon der varslene hoper seg opp».

Dette var noe av teksten som sto skrevet på engelsk i trappen utenfor Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) før første skoledag mandag.

Over natten hadde noen plassert papirbokstaver på flere trappetrinn. Teksten inneholder sterk kritikk av skolen, blant annet når det gjelder dens håndtering av varslene om seksuell trakassering fjor og i år.

Hevder skolen fryktet for sitt rykte

Teksten i trappen kritiserer skolen for at «en professor slapp unna med seksuell trakassering i et tiår». Teksten hevder videre at det ikke var før vedkommende skadet skolens rykte, at han fikk sparken.

Ifølge teksten er det fortsatt en professor på skolen som kaller elevene «cookie», og en annen som sier «feminismen er død».

– Det fremkommer en påstand om at dette [varslene om seksuell trakassering] først ble viktig da det gikk utover skolens renommé, og det stemmer ikke, sier rektor Jørn Mortensen ved KHiO.

– Realiteten er at det ble varslet til Kunnskapsdepartementet. Deretter ble det laget en rigg for håndtering av sakene – et opplegg som ga tillit hos varslere, departement og i institusjonen. Jeg vil nok si at det er et alvor ved #metoo som går langt utover spørsmålet om kunsthøyskolens renommé.

Berit Roald / NTB scanpix

Flere varsler i høst

I slutten av 2017 hasteinnkalte Kunnskapsdepartementet ledelsen ved KHiO til et møte. Det dreide seg om varsler om alvorlig seksuell trakassering ved skolen.

I to av de tre varslingssakene ble det konkludert med at det hadde skjedd brudd på skolens etiske retningslinjer.

En av lærerne sa opp selv, en annen fikk sparken.

I den tredje saken sa varslingsutvalget at det ikke var nok bevis for at det hadde forekommet seksuell trakassering.

Signe Dons / Aftenposten

– Interessant å reflektere over

Mortensen sier at han ikke regner teksten i trappen som tagging, og at han mener det er et stykke igjen til kategorien vandalisme.

–Jeg kunne vel tenke meg at de mer ordinære kanalene vi har på KHiO, som emneevalueringer og studentdemokratiet, ble brukt. Da hadde det vært lettere å følge opp noen av påstandene. Jeg mener det er en del av de tingene som står der, som er interessante å reflektere over.

– Hva da?

– For eksempel om skolen i tilstrekkelig grad er heterogen, og om den har et kulturelt mangfold. Det er også ansporing til kritikk av undervisningsinnholdet, noe som bør være gjenstand for refleksjon.

I trappen står det skrevet at både studenter og fakulteter i stor grad er hvite, og at studenter som ikke er fra Skandinavia, har små muligheter til å komme inn på skolen. Det står også at skolen ikke har nok fokus på antirasistiske perspektiver.

Rolf Øhman

– Har tillit blant studentene

Mortensen sier han mener han har tillit blant studentene når det gjelder måten de har håndtert varslene på.

– Vi rakk jo ikke noe mer enn å konkludere i sakene før semesteret var over, så noen eksakt vitenskap er ikke dette, selv om det i fritekstsvar og i studentundersøkelser er gitt uttrykk for at dette er blitt tatt alvorlig.

Mortensen sier at skolen ikke kommer til å følge opp saken eller prøve å finne ut hvem som har skrevet i trappen. Han kan ikke si noe om hvor lenge teksten vil bli stående.

– Vi har ikke tatt stilling til det, men det er jo ikke akkurat et varig prosjekt.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra flere av skolens studentrådsrepresentanter, uten å lykkes.