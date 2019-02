Søndag kveld melder politiet om en voldshendelse på Stovner i Oslo.

– Politiet fikk like før klokken syv flere meldinger om at en mann hadde blitt slått ned av en guttegjeng på 10 til 15 personer, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Flere vitner meldte ifra til politiet om guttegjengen like utenfor Jafs ved Stovner senter, som da hadde løpt fra stedet.

– Da politiet kom til stedet hadde mannen et stort kutt over det ene øyet. Han forteller at han hadde blitt truet med kniv, sier operasjonslederen.

To personer pågrepet

Fornærmede, en mann i 40-årene, gikk inn og ut av bevissthet og slet med å puste og se. Han ble derfor fraktet til sykehus. En politipatrulje ble med, og politiet har et håp om å få ytterligere beskrivelser av gjerningsmennene.

Klokken 21 opplyser Oslo politidistrikt om at to personer er pågrepet av politiet og vil bli kjørt inn i arresten for ytterligere avhør.

Like før klokken 22 avsluttet politiet søk i området, skriver politiet på Twitter.

Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi snakker med en del vitner på stedet. Vi har fått en beskrivelse av en mann med kniv. Vedkommende skal være rundt 18 år, mørk i huden og ikledd en brun vinterjakke med pels, sier Skott.

Klokken 19.20 var politiet på stedet. Krimvakten i Oslo-politiet har rykket ut for å sikre åstedet. Politiet søker i området etter en gjeng på omtrent 10–15 personer. Det jobbes også med å sjekke ut enkelte moduskandidater, men politiet har pr. nå ikke kontroll på noen mistenkte.

– Det er flere patruljer i området, blant annet hundepatruljen, sier Skott.

Politiet legger til at det er uklart hvor vidt det var et ransforsøk.

– Så langt er det uklart om noe ble tatt fra fornærmede, sier Skott.

#Oslo. Stovner. Vi er på stedet etter at en mann har blitt slått og truet med kniv. Han blir ivaretatt av helse og kjørt sykehus. Vi søker i området etter en gjeng på ca 10-15 personer. Det er mange vitner til hendelsen som vi nå snakker med. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 10, 2019

Like før hendelsen på Stovner meldte politiet om en voldshendelse på Esso Ryen.

#Oslo. Esso Ryen. Vi er på stedet etter en voldshendelse. En ansatt skal ha blitt slått og sparket av flere personer. Vi har kontroll på 5 personer som kan ha vært involvert i hendelsen. Pr nå er det uavklart hva som er foranledningen til dette. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 10, 2019

Alle de fem personene blir kjørt til arresten. Det ble blant annet funnet en kniv i bilen, melder politiet på Twitter.