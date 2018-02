Stortingspolitikere, lokalpolitikere, bydelspolitikere, foreldre, barn og unge og frivillige møtte tirsdag kveld opp i Holmliahallen.

Ved sekstiden hadde flere hundre mennesker møtt opp for å få svaret på hva som skal gjøres i nærmiljøet etter flere voldsepisoder i nærområdet.

Oslo kommune, Oslo-politiet og justisministeren var på plass for å svare.

Mange av de fremmøtte uttrykte bekymring over situasjonen. Foreldre fortalte om frykt for at ungene skulle bli rammet av gjengoppgjør, en prest var bekymret over hvor lett unge lot seg lokke inn i de kriminelle miljøene og mange savnet fritidstilbud for barn og unge.

Ikke noe nytt

– Det store problemet er at de har latt disse tilstandene utvikle seg i over 20 år. Dette er ikke noe som har skjedd ut av det blå, sier Daniel Brekke Andersen, lærer ved Holmlia ungdomsskole Aftenposten.

Han var blant de mange beboerne som kom med spørsmål til panelet, bestående av byrådsleder Raymond Johansen (Ap), justisminister Sylvi Listhaug (Frp), politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og politisjef John Roger Lund i Oslo Øst.

Signe Dons

Den 25 år gamle læreren er født og oppvokst på Holmlia. Han mener gjengmiljøene som har blomstret opp, kommer som en følge av få fritids- og aktivitetstilbud.

– I et samfunn der du ikke satser på barn og unge, da får du regningen senere. Det ser vi nå.

– Hva er det som må gjøres på Holmlia?

– Det er viktigste er å få på plass åpne møteplasser. Stadig vekk møter jeg elevene mine rekende rundt på tidspunkter de aldri burde vært ute. På steder de aldri burde være, og jeg ser de gjør ting de aldri burde gjøre.

Til tross for at mange hadde møtt opp tirsdag kveld, var det en ting som skuffet ungdomsskolelæreren.

– Det vi ser er jo at de som er her representerer ikke demografien på Holmlia. Det er nesten ingen unge eller folk med minoritetsbakgrunn. Så det er helt klart at kommunikasjonen har sviktet.

Signe Dons

– Vi er blitt sviktet

En av dem som rettet kritikk mot utviklingen på Holmlia var Sajid Malik, som jobber som miljøarbeider på Bjørnholt videregående.

– Jeg føler bydelen her er blitt sviktet i veldig mange år. Vi har flere ganger meldt ifra om bekymringene våre. Men det er blitt neglisjert. Det er synd at det må skje en skyteepisode eller en alvorlig voldshandling for at politikerne skal komme å love oss ting, forteller Malik til Aftenposten.

Han ble møtt med applaus da han foran panelet uttrykte misnøye over prioriteringene som er blitt gjort på Holmlia de siste årene.

– Disse miljøene som har vokst nå, har de visst om lenge. Men de har latt det vokse. Det er veldig synd at det går utover befolkning og barn og unge.

Han føler at bydelen er blitt sviktet av politikerne i «mange år».

– Det er greit at man kommer med en konkret plan om å gi 30 millioner kroner til politiet for å øke innsatsen i bydelen. Men det er ikke bare der det trengs midler. Helsesektoren trenger midler. Tiltakene i bydelen er blitt mindre. Unge gjengangskriminelle, hvem skal hjelpe dem? Spør miljøarbeideren.

Han har sett at gjengmiljøene i området er blitt stadig tøffere.

– Kommer du inn i miljøet er det veldig vanskelig å komme seg ut av det. Politikerne har fått bekymringsmeldinger om dette, men ikke gjort noe.

Signe Dons

Listhaug: – Langt unna svenske tilstander

Justisminister Sylvi Listhaug avviste før folkemøtet på Holmlia at situasjonen i bydelen minner om tilstandene i utsatte svenske byområder.

– Bydelen er langt unna svenske tilstander. Men vi tar dette på største alvor, og vi vil gjøre en innsats for å ta grep over situasjonen, sa Listhaug før møtet startet.

En del av tiltaket er 30 millioner kroner til politiet for å øke innsatsen i området. Men politiet kan ikke gjøre jobben alene, påpeker justisministeren.