– Jeg kan ikke se at det er gitt styringssignaler fra byråd Inga Marte Thorkildsens styringstid som ikke er fulgt opp.

– Jeg er ikke på noe tidspunkt blitt varslet om at jeg ikke har skjøttet jobben min som etatsleder på en god nok måte.

– Etter min vurdering har byråden ingen faktisk dokumentasjon på jeg som etatsleder har sviktet oppdraget eller ikke levert på politiske føringer.

Med denne kraftsalven avsluttet tidligere skoledirektør Astrid Søgnen sitt 17 minutters innlegg i bystyresalen. Før jul gikk hun av som direktør, men det var ikke etter eget ønske.

Har krevd svar i flere måneder

Høringen var kommet i stand fordi den borgerlige opposisjonen i Oslo i flere måneder har ønsket at byråd Thorkildsen skal utdype og konkretisere uttalelser om at samarbeidet med Utdanningsetaten har vært krevende og at de ikke alltid gjennomfører politiske føringer.

Fakta: Dette er saken For ett år siden overtok Inga Marte Thorkildsen (SV) som skolebyråd i Oslo. Forholdet til utdanningsdirektør Astrid Søgnen og etatsledelsen kjølnet raskt utover våren. Blant annet var det konflikt om den såkalte Malkenes-saken. I september sendte direktører i Utdanningsetaten inn et anonymt varsel til kommunens varslerordning hvor de blant annet anklaget Thorkildsen for å opptre i strid med arbeidsmiljøloven overfor dem. Noen dager før hadde byrådet bedt Søgnen om å gå av, etter å ha hatt stillingen som direktør i 18 år. I november frikjente byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skolebyråden fra anklagene i varselet. Kort tid senere ble det klart at Søgnen, som ikke selv ønsket å fratre, hadde inngått en avtale om dette med kommunen.

Det var likevel ikke tvil om hvem hovedpersonen i høringen var.

For første gang siden konflikten mellom Thorkildsen og Søgnen ble offentlig kjent, valgte Søgnen å prate fritt om hva hun har opplevd.

Hun lot skolebyråd Thorkildsen få det glatte lag.

Stein Bjørge

– Jeg opplever denne saken som en ren konstruksjon fra Thorkildsen, sa Søgnen.

– Gjennom alle disse årene har jeg aldri hatt uoverensstemmelse med noen av disse. Jeg har sagt fra, men aldri blitt opplevd som truende eller gjenstridig. Rolleforståelsen sitter i ryggmargen. Det siste året har jeg opplevd annerledes, sa hun også.

Hun beskriver anklagene og konflikten som svært belastende å stå i, ikke minst siden hun har vært en «ærekjær byråkrat».

– Kjenner meg igjen i varselet

Igjen og igjen gjentok Søgnen at etaten under hennes ledelse alltid hadde levert på politiske bestillinger, også sett opp imot den rødgrønne byrådserklæringens mange punkter, og at noe annet aldri var blitt dokumentert fra byrådshold.

– Vi har ikke hatt et dårlig samarbeid med byårdet, absolutt ikke. Men vi har hatt diskusjon, vi kan ha hatt ulike standpunkt om en sak. Men når et vedtak er fattet, gjelder det uansett, sa Søgnen.

Søgnen fikk også spørsmål om det anonyme varselet mot Thorkildsen, som flere direktører i Utdanningsetaten i september sendte inn. Søgnen understreket tydelig at hun ikke sto bak varselet.

– Jeg kjenner meg igjen i beskrivelser der, var alt hun ønsket å si.

Flertallet vil sette strek

Mens det borgerlige mindretall i bystyret har ønsket flere svar om konflikten helt siden i fjor høst, mener flertallet - byrådspartiene og Rødt - at det er på tide å sette strek.

– Ap ønsker å skape ro i Oslo-skolen. Mens Høyre ønsker å bruke tid på en sak som nå er grundig behandlet og avsluttet, uttalte skolepolitiker Abdullah Alsabeehg (Ap) på Facebook onsdag morgen, bare timer før høringen startet.

– Jeg mener at saken egentlig er avsluttet og at vi har fått det vi trenger på bordet, sa Harald Nissen (MDG), som leder bystyrets utdanningskomité, til NRK tidligere i uken.