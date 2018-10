Åpningsfilm: Harajuku

I tillegg vises blant annet Suspiria, Girl, Gordon & Paddy, Cold War og Grensen.

Først ut på teaterscenen er We come from far, far away med premiere 4. november. Dette er vinneren av Heddaprisen for beste forestilling for ungdom i 2017.

Videre setter de opp 0+0=4, som er et gjestespill fra Teater Ibsen og vises fra 7. november

Goliat er en egenproduksjon og basert på et manus av Maria Tryti Vennerød.

Kinoen vil kjøre faste konsepter som Knøttekino for to- til femåringer og Breakfast club for deg som har ranglet og er klar for en akkurat passe greasy brunsj på fanget og en film som masserer både kropp og sjel.