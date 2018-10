En uniformert politibil fra trafikkorpset i Oslo var tirsdag kveld på vei østover på Ring 3 ved Smestad da politibilen ble forbikjørt av en bil som holdt ganske høy hastighet.

Politibetjentene tok en fartsmåling av bilen og fant ut at den hadde en gjennomsnittsfart på 91 km/t. Da de stoppet bilen, fikk de mistanke om at føreren ikke var helt edru. En blåsekontroll viste at sjåføren hadde en promille på over 0,5. Dermed ble førerkortet beslaglagt med en gang.

Fartsgrensen på stedet er 70 km/t. Den eksakte promillen blir klar når sjåførens blodprøve blir analysert.

Rolf Øhman

– Det var beskjedent med trafikk på Ring 3 da dette skjedde ved 21-tiden tirsdag. Derfor burde føreren ha sett den uniformerte politibil i høyre felt, men han kjørte rett forbi politibilen, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset.

Dette skjer bare få dager etter at en personbil kappkjørte med en ambulanse i Oslo.

Prøvde å snakke seg ut av situasjonen

Bilføreren i 40-årene angret intet da han ble konfrontert av politifolkene. Istedenfor irettesatte ham politibetjentene.

– Han argumenterte for at fartsgrensene er veiledende, og at politiet ikke skulle legge seg oppi kjøringen hans, sier Grønli som er skremt av denne oppførselen.

– I denne saken ble vi vitne til en skremmende holdning. Det var godt at vi fikk tatt denne føreren. Nå vet jo vi ikke om det var fylla som pratet, eller om han har kjørt bil med slike holdninger over lang tid, sier politioverbetjenten.

Sjåføren er ikke registrert med noen saker hos politiet før han ble stoppet.

– Fartsgrensen er ikke veiledende

Finn Erik Grønli understreker at fartsgrensen ikke er veiledende.

– Det er ikke opp til den enkelte sjåfør å vurdere hva som er riktig fart på en strekning. Farten er som er angitt på skiltet er maksfart på den aktuelle strekningen. Føreren har ansvar for å tilpasse farten etter forholdene, for eksempel når det er glatt. Føreren kan ikke kjøre over fartsgrensen.