Oslos minst brukte trikkeholdeplass skal få plattform i én retning

Sporveien satser på at perrongen kan åpne i løpet av 2018, ifølge byrådet.

Perrongen blir i retning sentrum. De som skal reise fra sentrum til Jomfrubråten, må ta trikken til Sportsplassen, bytte perrong, og ta trikken ett stopp tilbake.

Årsaken til den spesielle løsningen er et krav fra Jernbanetilsynet. De har overfor Sporveien meddelt at de ikke aksepterer gjenåpning av en holdeplass med såkalt planovergang, altså at man krysser sporet uten at det skjer over en bro eller via en undergang.

Kan søke om å slippe planfri overgang

I et intervju med Aftenposten i mars, opplyser Jernbanetilsynet at de kan gjøre unntak for kravet om planovergang, men at de ikke har mottat noen søknad fra Sporveien om dette.

Dette kom overraskende på byrådet.

– Vi har tidligere fått en klar forståelse fra Jernbanetilsynet om at det ikke var aktuelt med dispensasjon på Jomfrubråten. Når Jernbanetilsynet nå gir andre signaler i Aftenposten, så vil vi selvsagt følge opp dette fra Oslos side. Jeg har derfor nå bedt Sporveien om å søke om dispensasjon til Jernbanetilsynet, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i en e-post til Aftenposten.

Gunnar Kagge/Aftenposten

Vil ikke kaste bort tid - åpner en plattform

I e-posten uttrykker byråden bekymring for at søknadsprosessen vil ta lang tid. Bystyret vedtok i fjor å gjenåpne holdeplassen, samtidig som de ba Ruter om å ha høy terskel for å legge ned holdeplasser i fremtiden.

Derfor blir én plattform bygget slik at trikken i retning sentrum kan stoppe der. Prisen for den ene plattformen er anslått til 4,5 millioner kroner.

Samtidig skal det jobbes for å få dispensasjon fra Jernbanetilsynet, slik at det kan bygges en plattform på motsatt side uten å bygge en bro over eller tunnel under trikkeskinnene.

Tidlige, og svært usikre, kostnadsanslag tilsa at det ville koste 22 millioner kroner å gjenåpne holdeplassen. Senere ble kostnadsanslaget oppjustert til 37–38 millioner kroner, på grunn av Jernbanetilsynets pålegg.

I 2015 ble trikkeholdeplassen på Jomfrubråten stengt da Ekebergbanen ble pusset opp. Til tross for massiv motstand blant lokalbefolkningen besluttet Ruter at den ikke skulle gjenåpnes.

Årsaken var at den var svært lite brukt: I snitt brukte 1,8 personer Jomfrubråten pr. avgang. Det gjør den til en av de aller minst brukte holdeplassene på trikkenettet. Kun 400 meter unna ligger trikkeholdeplassen Sportsplassen.

Ruter har tidligere ønsket en holdeplassavstand på 600 meter. Det sa politikerne nei til, av hensyn til dem som er dårlig til bens.

Stein Erik Kirkebøen/Aftenposten/Arkivfoto

Usikkert hva den endelige løsningen vil koste

Hva den totale prislappen blir for en fullverdig holdeplass på Jomfrubråten er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om man forventer at flere enn tidligere vil bruke holdeplassen når den gjenåpner.

– Er du bekymret for at dere nå setter i gang et prosjekt dere ikke aner hvor mye vil koste?

– Jeg kan forstå at folk reagerer på at prislappen på dette prosjektet har økt. Da bystyret sluttet seg til gjenåpning, lå det til grunn et kostnadsanslag på 22 mill. Jeg håper derfor at vi sammen med Jernbanetilsynet kan finne en god og trygg løsning for Jomfrubråten, som samtidig er så rimelig som mulig, skriver Berg.