Kjøpesentrene dør, boligene er for få og magien viskes ut

KOMMENTAR: Oslo sentrum er et ganske lite område, det er det vi kan kalle bykjernen. Det kunne vært organisert som en egen bydel, men er kun en egen administrativ inndeling.

I dette området er nesten alle i Oslo kjent, og de aller fleste av landets innbyggere har også vandret opp og ned Karl Johan. Det er landets mest kjente og kjære gate. Den er stort sett alltid full av folk, og kanskje et av de få gatestrekkene i en norsk by som har preg av storby. Det rare er imidlertid at det bor så få mennesker i Oslo sentrum. Tallet er på vei oppover, men i dag bor det bare omlag 2000 mennesker i her.