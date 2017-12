Folk som passerer Akersgata lørdag må belage seg på gjensyn med ubehagelige scener fra vår nære fortid. Filmteamet bak filmen Norway, TV-filmen om 22. juli, startet nemlig i dag filmingen på åstedet for Anders Behring Breiviks sprenging av regjeringskvartalet.

Væpnede soldater, bilkortesjer med blålys og livredde mennesker som flyktet ut av departementskontorene i Akersgata var blant scenene som ble gjenskapt i formiddag – i et Oslo der hverken temperaturer eller stemning minnet mye om juli.

Ingeborg Moe

Ordknappe

Ingen i crewet ønsket å si mye om innspillingen, og henviste til en svært kortfattet pressemelding.

Der presiseres det at det er viktig for de involverte å utføre arbeidet på en respektfull og riktig måte. De ber samtidig norske medier om å opptre på samme måte.

Mange har vært svært kritiske til å lage en film om tragedien allerede nå, og 22.000 mennesker signerte tidligere i år et opprop mot filmen.

Støttegruppen for 22. juli har imidlertid støttet prosjektet og vært med i utviklingen av filmen. Også personene som blir gestaltet i filmen har samarbeidet med filmteamet.

Filmingen har pågått på ulike steder i Norge i noen uker. I løpet av dagen i dag skal samtlige scener fra åstedet i Oslo filmes.

Hilde Lundgaard

Åsne Seierstads bok

Filmen er basert på Åsne Seierstads prisbelønte bok En av oss, og blir regissert av Jason Bourne-regissør Paul Greengrass.

Anders Danielsen Lie skal spille rollen som Anders Behring Breivik, Ola Furuseth spiller Jens Stoltenberg, mens Jon Øigarden har rollen som hans forsvarer Geir Lippestad.

Filmen skal ifølge planen distribueres via Netflix og vil dermed være tilgjengelig for svært mange tilskuere over hele verden.