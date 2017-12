Ga fra seg ID og truet med kniv

Mens sjåføren satt med kundens ID-kort i hånden fikk han plutselig se en kniv.

Han protesterte derfor ikke da mannen i 30-årene steg ut av drosjen.

– Drosjen sto utenfor kundens bopel, og med kjent identitet var det en smal sak for oss å finne frem til rett person. Han lå og sov på sofaen og er nå kjørt i arrest, sier operasjonsleder Marita Aune ved Oslo politidistritkt.

Aune sier at drosjesjåføren fremstår som uskadd, og at de gjennom avhør vil forsøke å få klarhet i hvorfor kunden valgte å true med kniv i stedet for å betale på vanlig måte.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 03.13 natt til torsdag.