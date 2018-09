Dagbladet avslører at direktøren for Omsorgsbygg i Oslo kommune, Per Morten Johansen, var med på å ansatte sin egen forlover og jaktkamerat i 2009.

Avisen har fått innsyn i dokumenter som viser at Johansen signerte både innstillingen, jobbtilbudet og kontrakten som ansatte vedkommende i en stilling i eiendomsavdelingen.

Senere er det blitt varslet om ledelsen i Omsorgsbygg «misbruker makten de har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger», skriver avisen.

Johansens forlover, som ikke omtales med navn, er blant dem som er omtalt i varselet. I 2004 var også Johansen forlover for samme kamerat. Dette bekrefter også direktøren for Dagbladet.

I en Facebook-post fra 2012 går det frem at de to skal ha vært gode venner i 30 år. I posten på direktørens vegg gratulerer forloveren sin «gode kamerat gjennom 30 år».

Vedkommende som ble ansatt sier til Dagbladet at han ikke hadde snakket med Johansen om stillingen i forkant, men ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

– Åpenbart at habiliteten burde vært vurdert

Grunnen til at saken vekker oppsikt, er spørsmålet om habilitet. I Forvaltningsloven står det at offentlige tjenestemenn ikke kan ta avgjørelser i forvaltningssaker, som ansettelser, dersom de er i slekt, har vært gift, nære forretningsforbindelser eller ved andre særegne forhold.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, som Dagbladet har snakket med, mener det er åpenbart at habiliteten burde vært vurdert i denne saken. Det ble den ikke.

Bernt omtaler saken som et alvorlig brudd på habilitetsreglene.

I en e-post til avisen forsvarer Johansen beslutningen med at kameraten som ble ansatt skulle rapportere to ledd under administrerende direktør. Johansen påpeker også at han ikke var involvert i selve ansettelsesprosessen selv, og at kollegene ikke var kjent med relasjonen mellom de to.

- Jeg har ikke vært involvert i selve ansettelsesprosessen, men signerte rutinemessig på innstilling og arbeidsavtale da disse var klargjort, sier han.

Likevel er det problematisk, mener jusprofessor Hans Petter Graver, som Dagbladet også har snakket med. På generelt grunnlag er alle andre ansatte i foretaket inhabile dersom den administrerende direktøren er det. Da må noen over direktøren igjen ta beslutningen.