Det har passasjerene i bilen forklart til politiet, som avhørte dem på Ullevål sykehus søndag ettermiddag.

– De har forklart at sjåføren fikk et illebefinnende, og at passasjeren ved siden av grep tak i rattet og styrte bilen inn i bygningen for å unngå å treffe andre biler og fotgjengere, sier vaktleder Kristine Jakobsen ved Oslo-politiets kriminalvakt til Aftenposten.

Ulykken skjedde like før klokken 13 i krysset Pilestredet/St. Olavs gate. Da nødetatene kom til stedet, satt sjåføren i bilen fastklemt og måtte frigjøres av mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat.

Leiebil

Bilen var en leiebil, og de tre personene i bilen var en kvinne i tenårene fra Australia og hennes foreldre.

Det var en av foreldrene som kjørte bilen, men politiet ønsker ikke å fortelle hvem av dem.

– Datteren bor her, og foreldrene er her på ferie, sier Jakobsen.

Alle tre ble kjørt til Ullevål sykehus. Etter behandling ble det klart at ingen av dem var alvorlig skadet.

– Sjåføren og den ene passasjeren er lettere skadet, mens datteren er uskadet, forteller vaktlederen.

Store skader

– Vi vet at bilen har kommet fra tunnelen og stoppet ved rødt lys. Også har den kjørt ut i krysset og inn i veggen bak oss, sa politiets innsatsleder, Svend Bjelland, til Aftenposten kort tid etter ulykken.

Fra krysset der bilen stanset på rødt lys, til stedet som ulykken skjedde, er det 40 meter.

Bilen har fått store skader. Også inngangspartiet i bygningen som bilen kræsjet med, ble skadet.