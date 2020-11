Fredag kom skrekkbeskjeden for utelivet. Nå frykter ekteparet for livsverket sitt.

Denne uken permitteres hundrevis av ansatte i Oslos serveringsbransje. Nå roper bransjen på akutt krisehjelp.

Fra og med tirsdag er det full skjenkestopp i Oslo. Nå frykter ekteparet Ove Andre Jakobsen og Magdalena Rosenblad for fremtiden til restauranten Le Benjamin. Foto: Siri Øverland Eriksen

9. nov. 2020 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg tror dette blir siste åpningsdag for oss i år. Det blir et slags gravøl, sier Ove Andre Jakobsen. Sammen med kona Magdalena Rosenblad driver han restauranten Le Benjamin på Grünerløkka.

På Le Benjamin skal kjøleskapet tømmes, råvarer selges. Dyre vinflasker er allerede solgt bort. Mandag kveld skal lokalet fylles med gjester for siste gang på lenge. Tirsdag skal det vaskes og låses.

Fredag kom skrekkbeskjeden. Byrådsleder Raymond Johansen varslet sosial nedstengning. Fra og med tirsdag er det full skjenkestopp i Oslo kommune. Det får store konsekvenser for hovedstadens barer og restauranter.

Det er lov å holde åpent uten å servere alkohol. Men i praksis betyr de nye tiltakene at de fleste av Oslos restauranter og utesteder kommer til å holde dørene stengt de neste ukene. Det er lite vits å holde åpent nå, mente flere av restauranteierne Aftenposten/E24 snakket med fredag.

Restauranteier og kokk Ove Andre Jakobsen forbereder kjøkkene. Om noen timer kommer de andre kokkene på jobb for siste gang på lenge. Foto: Siri Øverland Eriksen

– De neste månedene kan bli stygge

Ove Andre Jakobsen og Magdalena Rosenblad startet Le Benjamin for snart ti år siden – samme år som sønnen Benjamin ble født. Restauranten har vært deres livsverk, deres hjertebarn. I februar neste år hadde de håpet på en storslått tiårsmarkering.

Nå frykter de for fremtiden. 21 ansatte er permittert og nesten hele krisekontoen ble tømt i våres. Det er lite å gå på. 21 ansatte har krav på full lønn i ti dager og husleien skal betales. Ca. 60 flasker fra restaurantens rikholdige vinkjeller er solgt bort for å betjene regningene.

Ove Andre Jakobsen og Magdalena Rosenblad startet Le Benjamin for snart ti år siden – samme år som sønnen Benjamin ble født. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Dagens kompensasjonsordninger er ikke i nærheten av gode nok til å redde bransjen. Dette er livsverket for veldig mange og man har ikke de store marginene. De neste månedene kan bli stygge, sier Rosenblad.

Vanligvis holder Le Benjamin stengt på mandager. Men denne mandagen holder de åpent, med redusert meny. Kjøleskapene skal tømmes. Kvelden er allerede fullbooket. Ekteparet tror dette blir siste åpningsdag i 2020. Hva fremtiden bringer, er uvisst.

Permitterer flere hundre ansatte

Le Benjamin er ikke alene. Populære Oslo Street Food i Torggata stengte allerede i helgen. Det samme gjorde Vippa. Det lot seg ikke gjøre å holde åpent lengre. Tapene ble for store.

Rodeløkka Invest AS, som drifter Oslo-restauranter som Trattoria Popolare, Olympen, Tekehtopa, Nedre Foss og Arakataka, stenger alle sine steder fra tirsdag. Ca. 250 ansatte permitteres.

Også konsernet Fursetgruppen må permittere. De driver 25 restauranter. Alle stenges fra og med mandag. Det betyr flere hundre ansatte ut i permisjon.

– Ingen går på restaurant for å drikke brus til lutefisken, sier Gjøran Sæther. Han er administrerende direktør i selskapet.

Slik så det ut utenfor Oslo Street Food i sommer. De neste tre ukene vil mathallen i Torggata holde stengt. Foto: Vidar Ruud

– Det blir dramatisk

Fursetgruppen eier restauranter som Maaemo, Grand Cafe, Ekebergrestauranten og Lofoten Fiskerestaurant.

– Mange ansatte har enda ikke kommet helt tilbake. Nå blir usikkerheten enda større. Det er veldig fortvilende. Det er ekstremt synd på dem, selv om dette bare gjelder frem til 30. november. Men vi vet ikke om vi får åpne 1. desember.

– Hvor mye taper dere i inntekter?

– Det har vi ikke regnet på enda. Det blir dramatisk. November er vanligvis en bra måned. Nå er alt borte. Fallet blir helt enormt, sier Sæther.

Nå ber han om kraftige tiltak. Ellers frykter han dramatiske konsekvenser.

– Vi må få skatte- og avgiftslettelser. I tillegg må vi få lønnstilskudd. Det må også gjøres noe med plikten til å lønne permitterte i ti dager. Ellers tror jeg bransjen blir utradert.

Varsler nye tiltak tirsdag

Lava-gruppen stenger Vega Snackbar, Hitchhiker og restauranten på Sentralen.

De vil imidlertid forsøke å holde Brutus, Katla, Hrimnir, Smalhans, Golden Chimp og Handwerk i Botanisk hage åpne inntil videre – både for spising i lokalet og take away. De er nå i gang med å utvide sitt alkoholfrie tilbud.

– Det er viktig for oss å holde ansatte og lærlinger i arbeid. Men vi håper på en støtteordning som skal gjøre det enklere for oss å våge å risikere slikt fremover, sier Even Ramsvik, daglig leder i Lava-gruppen.

Even Ramsvik er daglig leder i Lava-gruppen. Foto: Paal Audestad

Jose’s taco & Quesadilla bar på Vulkan er også en av dem som tar sjansen på å holde åpent i ukene fremover, til tross for skjenkestoppen. De tilbyr både spising i lokalet og take away. Om det vil være lønnsomt, gjenstår å se. Han tar én dag av gangen, men har stor tro på at å holde åpent en den riktige løsningen for dem.

– For oss har det å holde åpent vist seg å være den beste løsningen for å holde moralen oppe og de ansatte i aktivitet, sier eier og daglig leder Torgeir Ambriz Standal.

Standal mener imidlertid det er på høy tid at myndighetene kommer på banen med bedre og mer målrettede tiltakspakker. Det mener også byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Mandag la han frem en rekke forslag til tiltak i et brev til næringsminister Iselin Nybø (V).

I brevet understreker han at dagens tiltak er mer alvorlige enn i mars. Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) varslet mandag at de vil presentere nye økonomiske tiltak tirsdag klokken 12.