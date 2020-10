Neste sommer blir det 100 meter lang sandstrand ved Operaen

Det jobbes med å finne ny plassering for badstuene. Saken vekker samtidig liv i diskusjonen om et eventuelt fotografihus på Sukkerbiten.

Nå nettopp

Området mellom Operaen og Sukkerbiten skal totalforvandles. Allerede neste sommer blir det etter planen badestrand og park utenfor Operaen. Parken blir større enn Birkelunden på Grünerløkka. Stranden blir 100 meter lang.

Stranden skal deles i to. En barnevennlig og langgrunn del og en «voksenstrand», med steintrapp ut i sjøen og dypere vann. Området skal være spesielt egnet for barnefamilier og for grupper som ikke er så svømmedyktige.