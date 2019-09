To T-banestrekninger får buss for bane i høstferien

Fra lørdag morgen må reisende mellom Majorstuen og Smestad belage seg på å bruke ekstra tid på reisen. Det blir nemlig buss for bane på strekningen.

Dette vil ramme passasjerer som reiser med linje 2 mellom Majorstuen og Østerås og linje 3 mellom Majorstuen og Kolsås. T-banen vil da snu på Smestad.

I løpet av høstferien skal Sporveien skifte ut sporveksler på Majorstuen og Borgen og strømskinner mellom Borgen og Majorstuen. Det er i den forbindelse stengningen skjer. T-banen skal gå som normalt fra og med mandag 7. oktober.

Skal ha nok busser

Da T-banen ble stengt mellom Tøyen og Brynseng i august, tok det på det meste nesten én time fra man stilte seg i busskøen på Tøyen til man kom frem på Brynseng. Kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter sier at bussene ble forsinket på grunn av massiv trafikk.

– Utfordringen i august var at stor biltrafikk mellom Tøyen og Brynseng skapte lange køer som forsinket bussene. Vi måtte foreta noen justeringer, slik at trafikkflyten ble bedre. Vi tror ikke at trafikken vil skape problemer mellom Majorstuen og Smestad. Det er en strekning med mange reisende. Bussene kommer til å kjøre ofte, sier Dahl Johansen.

Han legger til at oppgraderingen er lagt til i høstferien fordi mange er bortreist.

Bussene som skal erstatte banen, kjører fra holdeplass J i Sørkedalsveien og er merket som 2B og 3B.

Stengt til Frøen fra torsdag

Mot slutten av høstferien blir også strekningen mellom Majorstuen og Frøen (Frognerseterbanen) stengt for T-bane. Også dette på grunn av vedlikeholdsarbeid. T-banen vil gå mellom Frognerseteren og Frøen. Også denne strekningen vil gjenåpne mandag 7. oktober.

Her blir det ikke satt inn egne busser fordi 46-bussen kjører der uansett.

– Det er bare 700 meter mellom Majorstuen og Frøen. Så det er også mulig å gå mellom stasjonene.

For detaljert reiseinformasjon under avviket oppfordres reisende til å benytte seg av Ruters reiseplanlegger/reiseapp eller ruter.no.

Nødvendig vedlikehold

T-banestengning i høstferien er en av flere planlagte stengninger i perioden fremover.

– Det er viktig å sikre at Sporveien har en infrastruktur som fungerer optimalt. Arbeidet som utføres i høstferien, er en del av en plan for oppgradering av infrastrukturen på T-banen. Det er et stort vedlikeholdsløft som består av flere delprosjekter som gjennomføres etappevis og som skal være fullført i 2021, påpeker Ida Ødegaard, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.