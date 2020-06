Byrådet ble påtvunget T-banetunnel mot sitt ønske. Nå tar de omkamp.

Ett av to løp ble bygget på 1960-tallet, det andre kom aldri. Så vedtok opposisjonen i Oslo å bygge det.

Til venstre ligger Ensjøsvingen, som gjør det mulig å kjøre T-bane direkte fra Carl Berners plass til Ensjø. Den er enkeltsporet og er derfor vanskelig å nyttiggjøre i rutetrafikk, men den brukes blant annet til vedlikeholdskjøring. Men bør den utvides med et ekstra løp og tas i bruk? Der står uenigheten. Christian Breidlid

For ett år siden vedtok bystyret å bygge to nye «svinger» i Oslos T-banesystem: Ved Volvat i vest og ved Ensjø i øst.

Enkelt forklart er det to korte tunneler. De vil gjøre at alle linjer østfra og to av fire linjer vestfra i fremtiden kan kobles på dagens T-banering.

Problemet? Byrådspartiene Ap, SV og MDG vil ikke ha dem, og kollektivselskapet Ruter er negativ.

Fakta Ensjøsvingen En strekning på rundt 350 meter som gjør det mulig å kjøre vognsett på T-banen direkte mellom stasjonene Ensjø og Carl Berners plass. Ett av to tunnelløp finnes allerede, men brukes bare til frakting av vognsett og vedlikeholdskjøring. Det andre løpet ble planlagt, men aldri gravd ut da resten av det østlige tunnelnettet ble bygget ut fra 1960-tallet av. Er aldri blitt ferdig prosjektert. Men samlet kostnad for Ensjøsvingen og en lignende sving vest for sentrum, ble i 2015 anslått til 1,1 milliarder kroner. Vis mer

Nå tar byrådet omkamp om den ene.

Anledningen er det reviderte kommunebudsjettet 2020 som vedtas onsdag. Her skal byggingen av det nye Tøyenbadet opp. Siden Ensjøsvingen må gå under badet, er man avhengig av at badet konstrueres på riktig måte.

Driftssikkerhet og fleksibilitet

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) organiserer både T-baneførerne og andre ansatte i kollektivtrafikken. De reagerer på forslaget.

– Nå er ny sentrumstunnel for T-banen kanskje skjøvet langt frem i tid. Så skal man da se på noen av de mindre prosjektene som er tenkt? Vi ønsker Ensjøsvingen og vil at den skal bygges, sier Rune Aasen, leder i OSA.

Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening Pressefoto

Fagforeningen har derfor laget et notat med de faglige argumentene for prosjektet.

Nettopp arbeidet med ny sentrumstunnel står sentralt. Den skal bygges nesten parallelt med dagens, slik at kapasiteten kan dobles. Men pr. nå mangler det finansiering, og ingen vet når den faktisk kommer.

Sporveisarbeiderne påpeker at Ensjøsvingen relativt raskt og relativt rimelig gir noe bedre kapasitet på T-banenettet, for eksempel ved å sette inn avganger østfra som ikke kjører innom sentrum i det hele tatt. Flere reisende vil få flere muligheter, og den gir økt fleksibilitet i hvordan linjer kobles.

Like viktig for dem: Svingen vil gi vesentlig økt driftssikkerhet på grunn av omkjøringsmulighetene. Det vil ikke minst komme godt med når ny sentrumstunnel en dag skal bygges og dagens tunnel antagelig må stenge i perioder.

Prisen man betaler, er et mer komplisert rutetilbud: Avgangene på linjene vil ikke skje med jevne tidsintervaller. Siden den økte kapasiteten ikke vil gå inn til sentrum, krever det også overgang for en del reisende.

Svein Eide (grafikk)

Gjør Tøyenbadet dyrere og mer tidkrevende

Nettopp rutetabellen er sentralt når samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG), med støtte fra Ruter, avviser Ensjøsvingen.

– Vi skal bygge Tøyenbadet slik bystyret har vedtatt. Det er hovedgrunnen til at vi må få en avklaring av dette nå. Fundamenteringen av badet vil koste 60–100 millioner kroner mer, og det vil forsinke Tøyenbadet med ganske mange måneder. Det vi ville fått i retur for det, er muligheten til å kanskje bygge Ensjøsvingen senere, sier Hermstad.

– Jeg vil advare mot å tro at dette er en «quick fix», sier han også.

Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for samferdsel Cornelius Poppe, NTB scanpix

– Er det ikke skummelt med en løsning som gjør Ensjøsvingen umulig?

– Vi mener ikke det. Vi har et fagmiljø hos Ruter som vi støtter oss på, som er landets fremste fagmiljø for kundevennlige kollektivløsninger. De mener Ensjøsvingen skaper flere problemer enn den vil løse. Hvis vi bygger den, vil det sannsynligvis være en dårlig idé å kjøre T-bane der, svarer han.

Den langsiktige visjonen for T-banen er at den med ny sentrumstunnel skal få faste avganger på alle linjer i seks minutters intervaller. Dens hovedfunksjon er å frakte flest mulig reisende til og fra sentrum, ikke å åpne opp mer av byen for reiser på tvers.

– Be Sporveien om råd

Kollektivtransporten er organisert i flere selskaper. Ruter har det overordnede planleggingsansvaret og billettsystemet, mens Sporveien kjører og vedlikeholder T-banen og trikken.

Rune Aasen reagerer også på fremgangsmåten. Byrådet har bedt om vurderinger fra Ruter. Det andre fagmiljøet på kollektivtransport, altså Sporveien, er ikke spurt til råds.

– Når Ruter lager en utredning, må også Sporveiens kompetanse tas med i vurderingene før beslutninger fattes. Det sitter viktig kompetanse begge steder, sier Aasen.

På spørsmål om hvorfor byrådet ikke ber om en slik alternativ vurdering, svarer Hermstad slik:

– Sporveien er våre fremste eksperter på bygging, vedlikehold og forvaltning av infrastruktur. Derfor ble de for eksempel involvert i planlegging av løsninger for nye Majorstuen stasjon. Men når det kommer til nytte for de reisende, er Ruter autoriteten.

– Ruter henter også inn ekstern ekspertise når det trengs. Vi har all grunn til å ha høy tillit til det Ruter gjør, sier byråden også.

Avgjøres onsdag

Byrådspartiene har inngått et forlik med Rødt om revidert kommunebudsjett for 2020. Men spørsmålet om Ensjøsvingen kommer i tillegg.

Helt til det siste har opposisjonen forhandlet seg imellom. For å ha flertall er man avhengig av at nesten alle partier som ikke sitter i byråd, sier ja til et felles forslag. Hvorvidt det skjer, er fortsatt uklart.