Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.51 fredag kveld. Først ble det meldt at skytingen skjedde på Holmlia, men dette ble senere korrigert til Prinsdal.

– Vi har ikke pågrepet noen for drapet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid fra Oslo-politiet under en pressekonferanse lørdag.

«Målrettet skutt»

Terje Pedersen, NTB scanpix

Hun forteller at gjerningspersonen skal ha ankommet stedet, et gatekjøkken i Prinsdal, hvor den unge mannen og tre andre unge menn oppholdt seg. Det hele fremstår som et målrettet angrep mot den døde 21-åringen.

– En person kommer til stedet og målrettet skyter denne personen, sier Metlid.

Politiet har opplysninger om at gjerningspersonen skal ha tatt seg til stedet til fots.

Gruppen unge mennesker som var samlet ved et spisested i Prinsdal, tok seg så ut og det var der gjerningspersonen skjøt 21-åringen.

Polititeori: Én gjerningsperson

Politiinspektøren ønsker ikke å kommentere hvor mange skudd som er blitt avfyrt. I etterkant av at skuddet eller skuddene ble avfyrt, så skal det ha oppstått et basketak med flere involverte.

Hun sier at politiet jobber ut ifra at det kun var én gjerningsperson på stedet.

– Vi kan ikke si det helt sikkert, men vi har opplysninger som tilsier at det var kun én gjerningsperson utenfor spisestedet, sier Metlid.

I natt har politiet gjennomført innledende avhør av personer som var til stede og eventuelle vitner.

– Det vil bli gjennomført ytterligere avhør. Så langt har vi ikke opplysninger om hvem som er gjerningspersonen.

Store ressurser er blitt kalt inn for å bidra i etterforskningen, sier politiinspektøren.

– Det er blitt jobbet gjennom hele natten og politiet vil fortsette å jobbe for å løse saken, sier hun.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Fant også knivskadet person

Da politiet ankom stedet fant de en kritisk skuddskadet mann på 21 år. Noe senere ble det også oppdaget en person med knivskader.

Fornærmede med knivskadene er sendt til Ullevål sykehus, mens mannen som var kritisk skuddskadet fikk tilsyn av helsepersonell på åstedet, men livet sto ikke til å redde.

– Han ble erklært død på stedet, sier Metlid.

Hun sier igjen at begge to er kjent av politiet fra tidligere, men ønsker ikke å utdype dette ytterligere.

Politiet er avhengige av å ha ytterligere avhør før de går i detalj rundt hendelsesforløpet eller potensielt motiv.

– Pårørende er blitt varslet, opplyser politiet.

Det operative søket etter gjerningspersonen er avsluttet, men etterforskningen av drapet og volden vil pågå gjennom helgen.

– Avdøde er født i 1998.

Kjent for politiet

– Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Det er en relasjon mellom de to fornærmede, som begge er kjent for politiet fra før. Vi avhører flere personer, inkludert fornærmede nummer to som er på sykehus, så langt er det ikke så lett å få noe ut av ham, vi håper å få mer informasjon etter hvert, sier Skott.

Vitner opplyser å ha sett en person av arabisk utseende løpe fra stedet etter skytingen, i svarte klær og med ansiktet delvis tildekket.

Andre skyteepisode på få timer

Bare noen timer tidligere, ved 20-tiden, ble det meldt om skyting på åpen gate på Bjølsen. En mann ble her skutt i armen og måtte fraktes til Ullevål sykehus.

På pressekonferansen lørdag sa Metlid at politiet så langt ikke har holdepunkter for å si at det er en sammenheng mellom disse hendelsene.