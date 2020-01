Mann i 20-årene døde etter skyting i Prinsdal

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.51 fredag kveld. Først ble det meldt at skytingen skjedde på Holmlia, men dette ble senere korrigert til Prinsdal.

Da politiet ankom stedet fant de en kritisk skuddskadet mann i 20-årene. Noe senere ble det også oppdaget en person med knivskader.

Fant også knivskadet person

Fornærmede med knivskadene er sendt til Ullevål sykehus, mens mannen som var kritisk skuddskadet fikk tilsyn av helsepersonell på åstedet, men livet sto ikke til å redde, får NTBs fotograf på stedet bekreftet av politiet klokka 1.35.

– Pårørende vil bli varslet omgående, sier operasjonsleder Line Skott ved Oslo-politiet til NTB.

Det operative søket etter gjerningspersonen er avsluttet, men etterforskningen av drapet og volden vil pågå utover natten og framover.

Kjent for politiet

– Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Det er en relasjon mellom de to fornærmede, som begge er kjent for politiet fra før. Vi avhører flere personer, inkludert fornærmede nummer to som er på sykehus, så langt er det ikke så lett å få noe ut av ham, vi håper å få mer informasjon etter hvert, sier Skott.

Vitner opplyser å ha sett en person av arabisk utseende løpe fra stedet etter skytingen, i svarte klær og med ansiktet delvis tildekket.

Andre skyteepisode på få timer

Bare noen timer tidligere, ved 20-tiden, ble det meldt om skyting på åpen gate på Bjølsen. En mann ble her skutt i armen og måtte fraktes til Ullevål sykehus.

Det er usikkert om det kan være en sammenheng mellom disse hendelsene.

– Det er helt klart en tanke som streifer oss, men per nå er det ingenting som bekrefter at det er en sammenheng, sier Skott.