Fredag kveld klokken 23.51 fikk politiet melding om hendelsen. Både politiet og ambulanse var raskt på stedet, der fant de en kritisk skuddskadet mann på 21 år. Helsemannskapene jobbet på stedet, men 21-åringens liv lot seg ikke redde.

– Han ble erklært død på stedet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid fra Oslo politidistrikt.

Det hele utspant seg utenfor Prinsdal Grill fredag kveld. Fire unge menn er ute og spiser. Etter det Aftenposten får opplyst, så går de fire mennene ut på parkeringsplassen for å ta seg en røyk. Det er der gjerningspersonen skyter og dreper 21-åringen.

Terje Pedersen, NTB scanpix

«Målrettet skutt»

– Det hele fremstår som et målrettet angrep. Det er en person som kommer til stedet og målrettet skyter denne personen, sier politiinspektøren.

Det er fortsatt oppfatningen politiets etterforskere sitter med lørdag kveld. De fikk raskt informasjon om at gjerningspersonen stakk av til fots.

– Jeg kan si såpass at etterforskningen går fremover. Vi har flere vitner til hendelsen og får resultater fra tekniske undersøkelser i tillegg til videooppttak. Vi har altså mye å jobbe med, sier Metlid til Aftenposten lørdag kveld.

En del av etterforskningen består i å undersøke hvilke relasjoner drapsofferet har hatt og hvilke miljøer han har vært i forbindelse med.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Polititeori: Én gjerningsperson

Politiinspektøren ønsker ikke å kommentere hvor mange skudd som er blitt avfyrt. I etterkant av at skuddet eller skuddene ble avfyrt, så skal det ha oppstått et basketak med flere involverte.

Metlid sier at politiet jobber ut fra at det kun var én gjerningsperson på stedet.

– Vi kan ikke si det helt sikkert, men vi har opplysninger som tilsier at det var kun én gjerningsperson utenfor spisestedet, sier Metlid.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Fant også knivskadet person

Etter at politiet fant 21-åringen med skuddskader, så oppdaget de en person med knivskader.

Fornærmede med knivskadene er sendt til Ullevål sykehus, politiet opplyser at skadene ikke er livstruende.

– Men det er snakk om flere stikkskader, sier Metlid.

Hun sier igjen at begge to er kjent av politiet fra tidligere og at de kommer fra området, men ønsker ikke å utdype politiets kjennskap til de to unge mennene.

– Vi er avhengige av å gjennomføre ytterligere avhør. Først da er det mulig å gå nærmere i detalj rundt hendelsesforløpet og et motiv for drapet, sier politiinspektøren.

Det operative søket etter gjerningspersonen ble natt til lørdag avsluttet, men etterforskningen av drapet og volden pågår. Pårørende er blitt varslet, opplyser politiet.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Kjent for politiet

– Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Det er en relasjon mellom de to fornærmede, som begge er kjent for politiet fra før. Vi avhører flere personer, inkludert fornærmede nummer to som er på sykehus, så langt er det ikke så lett å få noe ut av ham, vi håper å få mer informasjon etter hvert, sa operasjonsleder Line Skott ved Oslo-politiet natt til lørdag.

Vitner opplyser å ha sett en person med det de har beskrevet som arabisk utseende, løpe fra stedet etter skytingen, i svarte klær og med ansiktet delvis tildekket.

Dette er opplysninger Oslo-politiet ikke ønsker å kommentere.

Nærmiljø i sorg

Lørdag ettermiddag samlet venner og bekjente av den drepte 21-åringen seg i moskeen på Mortensrud.

Ingen av de fremmøtte ønsket å snakke med Aftenposten før minnestunden, men flere personer var tydelig preget etter fredagens hendelse.

Inne i moskeen ble det etter hvert så fullt med mennesker, at flere ble oppfordret til å flytte seg opp i moskeens andre etasje.

Lise Åserud / NTB scanpix

Lærervikar

Den drepte 21-åringen jobbet som tilkallingsvikar ved en skole i bydelen, er Aftenposten kjent med.

Lørdag sendte rektor ved den aktuelle skolen ut melding til alle foreldre som har barn ved skolen. Der informerer hun de foresatte at det er med sorg nyheten meddeles om at det er en av deres ansatte som ble skutt og drept fredag.

«Det var flere av våre assistenter som kjente ham, og mine tanker går til dem i dag», skriver rektoren til de foresatte.

Aftenposten har ikke lyktes med å komme i kontakt med rektoren, men vedkommende sier til VG at det ikke gis flere kommentarer før etter møter mandag.

I meldingen som er blitt sendt ut, skriver rektor at skolen mandag vil få hjelp av et kriseteam fra Oslo-skolen, for slik å sørge for at barn og voksne blir tatt hånd om på best mulig måte.

Natteravn hørte skudd

Natteravn Sarah Gaulin forteller til NTB at hun hørte skudd fredag kveld.

– Jeg hørte ett skudd som var tydelig, mens samboeren min mener at han hørte ett skudd til like etterpå, at det var to kjappe skudd, sier Sarah Gaulin i Natteravnene til NTB.

Gaulin forteller at hun bor ca. 100 meter fra stedet hvor 21-åringen ble drept fredag kveld.

– Jeg synes det var veldig ubehagelig. Vi håpte først at det var fyrverkeri, sier Gaulin.

Lise Åserud / NTB scanpix

Andre skyteepisode på få timer

Bare noen timer tidligere, ved 20-tiden fredag, ble det meldt om skyting på åpen gate på Bjølsen. En mann ble skutt i armen og måtte fraktes til Ullevål sykehus. En annen mann ble senere pågrepet.

– Vi har ingen holdepunkter for at det er noen sammenheng mellom de to episodene, sier Metlid.